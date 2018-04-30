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Karşıdan Karşıya Geçen Kadına Boğa Çarptı
Hindistan'da karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına boğa saldırdı. Boğa, aldığı darbeyle bayılan kadının peşini yerde bile bırakmadı.
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Karşıdan Karşıya Geçen Kadına Boğa Çarptı
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