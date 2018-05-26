Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Komik-İlginç
Magazin
Spor
Dünya
3. Sayfa
Çok İzlenenler

İntihar Eden Kadını Havada Yakalayan İtfaiyeci, Ülkede Kahraman İlan Edildi

Litvanya'da itfaiye eri, intihar girişiminde bulunan kadını 3. katın penceresinden uzanıp havada yakalayınca ülkede günün konusu haline geldi.

Haberin devamı için tıklayın
İntihar Eden Kadını Havada Yakalayan İtfaiyeci, Ülkede Kahraman İlan Edildi
İntihar Eden Kadını Havada Yakalayan İtfaiyeci, Ülkede Kahraman İlan Edildi
Hint Sanatçıdan İlginç Proje: İnek Olmak Kadın Olmaktan Daha mı Güvenli?
Hint Sanatçıdan İlginç Proje: İnek Olmak Kadın Olmaktan Daha mı Güvenli?
Yoksul Baba Üç Günlük Bebeğini Öperek Kilisenin Kapısına Bıraktı, O Anlar Kameralara Yakalandı
Yoksul Baba Üç Günlük Bebeğini Öperek Kilisenin Kapısına Bıraktı, O Anlar Kameralara Yakalandı
Çin'de Sınıfa Yılan Daldı, Öğrenciler Panik Halinde Kaçıştı
Çin'de Sınıfa Yılan Daldı, Öğrenciler Panik Halinde Kaçıştı
Rusya'da Dozerli Eğlence Faciaya Sebep Oluyordu
Rusya'da Dozerli Eğlence Faciaya Sebep Oluyordu
İngiliz Sunucu, Sorularına Kaçamak Cevaplar Veren Savunma Bakanını Canlı Yayından Aldı
İngiliz Sunucu, Sorularına Kaçamak Cevaplar Veren Savunma Bakanını Canlı Yayından Aldı
Ekmek Pişirirken Tandırın İçine Düşen İşçi Kameralara Böyle Yansıdı
Ekmek Pişirirken Tandırın İçine Düşen İşçi Kameralara Böyle Yansıdı
Sarhoş Operatörün Kontrol Ettiği Dönme Dolap Kontrolden Çıktı, Küçük Kız Hayatını Kaybetti
Sarhoş Operatörün Kontrol Ettiği Dönme Dolap Kontrolden Çıktı, Küçük Kız Hayatını Kaybetti
Trafikte Gerginlik Yaşadığı Adama Balyozla Saldırdı
Trafikte Gerginlik Yaşadığı Adama Balyozla Saldırdı
Haberler.com, haber
[Kullanım Şartları] -  [Hata Bildir]   