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Kaza Yapan Araçtaki Filler Otoyolu Kapattı
İspanya'da kaza yapan araçtan çıkan beş fil, otoyolda trafiğin durmasına yol açtı.
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