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İki Pitbull, Evcil Köpeği Aralarına Alıp Parçaladı
ABD'de iki pitbull'un evcil bir köpeğe saldırarak parçaladığı anlar, amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.
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İki Pitbull, Evcil Köpeği Aralarına Alıp Parçaladı
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