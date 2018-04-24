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Güvenlik Kameraları O Anları Yakaladı! Kargo Uçağı Düştü, Mürettebatın Tamamı Hayatını Kaybetti
ABD'nin Savannah Havalimanı'ndan kalkan kargo uçağı kısa bir süre sonra düşerken, 9 mürettebatın öldüğü kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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Güvenlik Kameraları O Anları Yakaladı! Kargo Uçağı Düştü, Mürettebatın Tamamı Hayatını Kaybetti
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