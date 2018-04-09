HABER
SON DAKİKA
MANŞET
SEÇİM
FİNANS
VİDEO
SPOR
MAGAZİN
GAZETELER
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
Komik-İlginç
Magazin
Spor
Dünya
3. Sayfa
Çok İzlenenler
Geceleri Ortaya Çıkıp Köpekleri Öldüren Gizemli Yaratık Halkı Dehşete Düşürdü
Arjantin'de geceleri ortaya çıkarak köpekleri öldüren gizemli canlının sırrı çözülemezken, fotoğrafı çekilen 2 metrelik yaratık karşısında halk dehşete düştü.
Haberin devamı için tıklayın
Geceleri Ortaya Çıkıp Köpekleri Öldüren Gizemli Yaratık Halkı Dehşete Düşürdü
Marmaray'daki Şok İntiharın Videosu Ortaya Çıktı! 18'lik Gencin Trenin Altında Kaldığı Anlar
Gecekondusunu Yıktırmak İstemeyen Baba 6 Aylık Bebeğini Çatıdan Attı
Marş Çalan Yol Açıldıktan Bir Gün Sonra Gürültü Şikayeti ile Kapatıldı
Hindistanlı Din Adamı, Cinsel Organıyla Otomobili 30 Metre Çekti
Marketten Sucuk Kapan Kediyi Kafese Hapsedip Üzerine Not Yazdılar
Kahraman Şoför, Kalp Krizi Geçiren Yolcuyu Hastaneye Götürdü! Korku Dolu Anlar Kamerada
Park Yerini Vermemek İçin Ezilme Pahasına Yola Oturdu! Kamera O Anları Kaydetti
İlk Defa Yağmurla Karşılaşan Minik Keçinin Gülümseten Hareketleri Kameralara Yansıdı
Spor Salonunda Görünmez Kaza! Küçük Çocuk Kolunu Koşu Bandına Kaptırdı
İnsanlık Dışı! Köpeği Motosikletin Arkasına Bağlayıp Sürükledi
Haber
Gazeteler
Son Dakika
Hava Durumu
Yerel Haberler
[Hata Bildir]