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Fas'ta Yük Katırı Muamelesi Gören Binlerce Kadın Her Gün Yürüyerek Sınırı Aşıyor
İspanya sınırından Fas'a geçişte el bagajlarından vergi alınmaması sebebiyle, tüccarların cüzi ücretlerle çalıştırdığı binlerce kadın, her gün sırtlandıkları yüklerle sınırı aşmaya çalışıyor.
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Fas'ta Yük Katırı Muamelesi Gören Binlerce Kadın Her Gün Yürüyerek Sınırı Aşıyor
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