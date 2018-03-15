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Etlerini Kesip Yedirdi! Facebook'tan Canlı Yayınlanan Yamyam Gösteri Polisi Hareke Geçirdi
Letonya'da düzenlenen ve Facebook'tan canlı yayınlanan gösteride, gıda kaynakları tükenirse olabileceklere dikkat çekmek için iki kişinin sırtından kesilen et pişirilerek iki gönüllüye yedirildi.
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Etlerini Kesip Yedirdi! Facebook'tan Canlı Yayınlanan Yamyam Gösteri Polisi Hareke Geçirdi
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