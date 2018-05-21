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Rusya'da Dozerli Eğlence Faciaya Sebep Oluyordu

Rusya'da dozerin kepçesine oturup kanala girmek isteyen gençler, dozer operatörü kontrolü kaybedince ölümden döndü.

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Rusya'da Dozerli Eğlence Faciaya Sebep Oluyordu
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