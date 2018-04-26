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Dilenciyi Tokatlayan Adam Uçan Tekme Yedi, Hayatının Dersini Aldı
Çin'de sokaktaki dilenciye tekme atan adam, bir başkasının gelip kendisine uçan tekme atmasıyla neye uğradığını şaşırdı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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Dilenciyi Tokatlayan Adam Uçan Tekme Yedi, Hayatının Dersini Aldı
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