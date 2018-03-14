Dansçı Metrelerce Yüksekten Yere Çakıldı, Seyirciler Ölüm Anlarını Kayda Aldı

ABD'de gösteri yapan ünlü dans grubu Cirque Du Soleil'in dansçısı, gösteri yaptığı esnada yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. O anlar seyirciler tarafından görüntülendi.