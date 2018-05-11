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Korkusuz Çocuklar Piton Yılanını Oyuncak Tren Olarak Kullandı

Filipinler'de küçük çocukların ağır ağır ilerleyen devasa piton yılanını oyuncak olarak kullandığı anların görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi çekti.

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Korkusuz Çocuklar Piton Yılanını Oyuncak Tren Olarak Kullandı
Korkusuz Çocuklar Piton Yılanını Oyuncak Tren Olarak Kullandı
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