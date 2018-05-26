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Çin'de Sınıfa Yılan Daldı, Öğrenciler Panik Halinde Kaçıştı

Güneydoğu Çin'de öğrencilerin ders gördüğü sınıfa yılan girince çocuklar panik halinde kaçıştı. İlginç olay, sınıfın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Çin'de Sınıfa Yılan Daldı, Öğrenciler Panik Halinde Kaçıştı
Çin'de Sınıfa Yılan Daldı, Öğrenciler Panik Halinde Kaçıştı
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