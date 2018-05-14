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Bebek Havuzda Ters Dönüp Suya Battı, Görevli Fark Etmeyince Uzun Süre Nefessiz Kaldı

Çin'deki AVM'de bebekler için hizmet veren havuzda yüzen bebek, bir anda ters dönerek suya battı. Görevlinin bir anlık dikkatsizliği yüzünden uzun süre suda kalan bebek hastaneye kaldırıldı.

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Bebek Havuzda Ters Dönüp Suya Battı, Görevli Fark Etmeyince Uzun Süre Nefessiz Kaldı
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