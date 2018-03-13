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Yaramaz Maymun Turist Kadını Taciz Etti
Tayland'ın gözde turistik şehirlerinden Chiang Mai'yi ziyaret eden turist kadın, bölgede bol bulunan makaklardan biri tarafından taciz edildi. O anlar kadının arkadaşları tarafından kameraya alındı.
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Yaramaz Maymun Turist Kadını Taciz Etti
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