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Almanya'da Örnek Yardım Koridoru! Sürücüler, Saniyeler İçinde Ambulansa Yol Açtı
Almanya'da bir otobanda araçlar sesini duyar duymaz kenara çekilip ambulansa yol verdi. Sağlık ekipleri, saniyeler içinde açılan yolun görüntüsünü sosyal medya üzerinden paylaştı.
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Almanya'da Örnek Yardım Koridoru! Sürücüler, Saniyeler İçinde Ambulansa Yol Açtı
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