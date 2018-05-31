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2 Yıldır Birlikte Yaşadığı Ördeğin Taklidini Yapan Horoz, Sosyal Medyada Büyük Beğeni Topladı
Ördekle 2 yıldır aynı çiftlikte yaşayan horozun, ördek gibi yürüdüğü anlar kamerayla kaydedildi. Horozun ördeği takip ettiği anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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