Daily Mail: Suudi Arabistan Veliaht Prensi, İngiltere Başbakanı'ndan Newcastle United'ın satışına müdahale etmesini istedi
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Daily Mail: Suudi Arabistan Veliaht Prensi, İngiltere Başbakanı'ndan Newcastle United'ın satışına müdahale etmesini istedi

Daily Mail: Suudi Arabistan Veliaht Prensi, İngiltere Başbakanı'ndan Newcastle United'ın satışına müdahale etmesini istedi
Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Premier Lig'in Suudi Kamu Yatırım Fonu liderliğindeki bir konsorsiyumun Newcastle United'ın satışına izin vermemesi üzerine, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan konuya müdahale etmesini istediği öne sürüldü.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Premier Lig'in Suudi Kamu Yatırım Fonu liderliğindeki bir konsorsiyumun Newcastle United'ın satışına izin vermemesi üzerine, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan konuya müdahale etmesini istediği öne sürüldü.

Daily Mail gazetesinin haberine göre, Muhammed bin Selman, geçen sene 27 Haziran'da Johnson'a gönderdiği kısa mesajda, "Premier Lig'in yanlış kararını gözden geçirmesini ve düzeltmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Veliaht Prens, İngiliz hükümetinin müdahale etmemesi halinde İngiltere-Suudi Arabistan ilişkilerinin zarar göreceği uyarısında da bulundu.

Johnson, Körfez Ülkeleri Özel Elçisi Edward Lister'dan konuyla ilgilenmesini istese de yetkisi olmadığı için doğrudan müdahale edemedi.

Başbakan, ağustosta Newcastle United'a gönderdiği bir e-postada, "Birçok Newcastle taraftarının bu devralma teklifinin tamamlanmasını umduğunu biliyor ve yaşadıkları hayal kırıklığını anlıyorum. Bağımsız Futbol Ombudsmanı tarafından Newcastle taraftarlarına gönderilen son e-postayı gördüm ve (Bağımsız Futbol Ombudsmanı'nın) Premier Lig'in bu konu hakkında bir açıklama yapması gerektiği yönündeki değerlendirmesine katılıyorum." diye yazdı.

Gazeteye konuşan Lister, "Satın almaları ya da almamaları için herhangi bir lobi yapmıyorduk. (Premier Lig'in) Açık davranarak 'evet' ya da 'hayır' demesini ve (Sudi Arabistanlıları) belirsizlikte bırakmamalarını istedik." ifadesini kullandı.

Tepki çeken teklif

Suudi Kamu Yatırım Fonu liderliğindeki bir konsorsiyum ve kulübün sahibi Mike Ashley, 300 milyon sterlinlik bir anlaşma üzerinde mutabakata varmıştı.

Ancak bu girişim, Muhammed bin Selman'ı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'de savaş suçu işlemekle suçlayan insan hakları grupları ve Katar merkezli spor yayıncısı beIN Sports'un tepkisini çekmişti.

Premier Lig Başkanı Richard Masters, haziran ayında yaptığı açıklamada satışın engellemesi çağrılarını tam olarak değerlendireceklerini söylerken, konsorsiyum 30 Temmuz'da Newcastle United'ı satın alma girişimini sonlandırdığı duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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