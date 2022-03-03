Daikin, yeni AR-GE yatırımları yaparak büyümesini sürdürüyor

Daikin, iklimlendirme sektöründeki uzmanlığını endüstriyel soğutma alanına taşıyarak, bu alandaki köklü dünya markalarını da bünyesine katarak ve yeni AR-GE yatırımları yaparak büyümesini sürdürüyor.

Daikin açıklamasına göre, şirket, soğuk hava depoları, süpermarketler, restoranlar, oteller için endüstriyel soğutma ürünlerinin satışını gerçekleştiriyor.

12 yılı geçen bir süreçte endüstriyel soğutmada aktif olan Daikin, sektörünün önemli oyuncuları İtalyan Zanotti ve Technoblock, İngiliz J&E Hall ve Hubbard, Avusturyalı AHT Group ve İspanyol Tewis markalarını çatısı altında toplayarak, bu kulvarda da iddiasını ortaya koymuştu.

Soğuk zincirin her halkasında ürün gamını çeşitlendiren Daikin, kendi teknolojisiyle bu markaların tüm bilgi birikimlerini birleştiriyor. Böylece enerji tasarruflu, yüksek katma değerli cihazlar üreterek endüstriyel soğutma alanında Amerika, Avrupa ve Asya'nın yanı sıra Çin'de de büyüyor.

Daikin, Türkiye pazarında büyümeyi de önemsiyor. Üstün teknolojili ve çevreci endüstriyel soğutma ürünleriyle zincir marketleri, restoranları, otelleri, gıda firmalarını, medikal alanda faaliyet gösteren yapıları, meyve-sebze-et ve balık depolaması alanındaki girişimcileri hedefliyor.

F25 hedefleri doğrultusunda endüstriyel soğutma pazar lideri olmayı amaçlayan Daikin, gıda, proses ve transport soğutma alanlarında yatırımlarını sürdürüyor. Avrupa, Orta Doğu ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nun tam merkezinde yer alan Türkiye'de ve globalde önemli adımlar atan Daikin, bu konudaki kararlılığını göstermeye devam ediyor.

Tamamı regülasyon değişikliklerine uygun olarak üretilen Daikin endüstriyel soğutma ürünleri, Avrupa'da uygulanan F-Gazların atmosfere salımının yasaklanması ve bazı ürün ve ekipmanların içinde belirli küresel ısınma potansiyeline sahip gazların kullanımının yasaklanmasını içeren florlu gazlar yönetmeliği ve buna bağlı tüm anlaşmalara uyumlu ünitelerden oluşuyor. Bunun yanı sıra 2022'de üretimine başlanacak olan yeni ürün grupları da bu doğrultuda pazardaki yerini alacak şekilde tasarlanıyor.

Endüstriyel soğutma ürünleri, düşük ses seviyeleriyle gürültü kirliliğine son veriyor

Türkiye'nin de imzası bulunan Paris Antlaşması çerçevesine uygun olarak üretilen, çevreye duyarlı ve mevcut tüm regülasyonlara uyumlu olan Daikin endüstriyel soğutma ürünleri, düşük ses seviyeleriyle de gürültü kirliliğine son veriyor. Kompakt yapısıyla mükemmel çözümler sağlayan cihazlar, özellikle küçük ve orta ölçekli market uygulamalarında benzerlerinin kapladığı alanın yarısı kadar alanda konumlanabiliyor.

Üretim sürecinin tüm aşamalarında, gerekli tüm testlere tabi tutularak güvenli olduğu tescillenen Daikin endüstriyel soğutma cihazları, montaj ve kurulum kolaylığını da beraberinde getiriyor. Endüstriyel mutfak uygulamalarında ise Daikin ürünlerin yanı sıra Zanotti ürünleri sayesinde ihtiyaç duyulabilecek et yaşlandırma, şarap mahzeni gibi özel tüm uygulamalar için de çözümler sunuyor.

Endüstriyel soğutma alanındaki çalışmalarına hız veren Daikin Türkiye, ilk etapta şirket bünyesinde kurulan endüstriyel soğutma departmanı ile önemli bir yapılanmaya girdi. Konunun uzmanlarından oluşan bir ekiple hareket eden şirket, bu yapılanmayı daha da güçlendirme amacı taşıyor. Değişimin önemli bölümlerinden birini de soğutma ünitelerinin F25 süreci içerisinde Türkiye'de üretilmeye başlanması planı oluşturuyor.

Daikin Türkiye ticari alanına dahil tüm ülkelerdeki ticari faaliyetler ve bütün Daikin Grup ürünlerinin Daikin Türkiye tarafından yönetilmesi de önemli bir başka ayağı oluşturuyor. Proje, teknik ve satış sonrası hizmetler noktasında ise verilen profesyonel destek ve altyapı geliştirmeleri ise son sürat devam ediyor. Hem yurt içinde hem de CIS ülkelerindeki mevcut çözüm ortaklarıyla bağlarını güçlendirmeye özen gösteren Daikin Türkiye, eğitim, seminer, yeni ürün gruplarının tanıtımı gibi birçok alandaki faaliyetlerini de sürdürüyor.

Daikin bünyesinde endüstriyel soğutmaya ait yürütülen her projenin tıpkı "Aşı Muhafaza Odası" çalışmasında olduğu gibi bir parçası olan Daikin Türkiye, AR-GE ve ticari faaliyetlerde katılımcı olarak yerini almaya devam edecek.

Daikin, endüstriyel soğutma alanında fark yaratıyor

Ticari soğutma uygulamasında İtalya Üretim Tesisleri'nin Zanotti ve Tecnoblock ürünlerini, Zanotti markası altında yüksek kalite standartları korunarak piyasaya sürülüyor. Transport soğutmada pazar payını 10 kat artırmak isteyen Daikin, bu doğrultuda yeni Ar-Ge ürün ve tesis yatırımlarına hız veriyor.

Gıda perakende sektöründe Avrupa merkezli üretim tesislerini yeni ürün gruplarını da içerecek şekilde genişletiyor. Kovid-19 dönemiyle birlikte önemi bir kez daha anlaşılan aşı muhafazası için taşınabilir özel medikal soğuk odaların tasarlıyor.

Endüstriyel soğutma sistemleri gıda ürünlerinin saklanması, gıda atıklarının azaltılması, düşük karbon salımı ile ilgili dünya genelinde mevcut kritik zorlukların aşılmasına katkıda bulunduğundan yüksek öneme sahip bir sosyal olgu olarak kabul ediliyor.

Yüksek verimli cihazlar, inverter ve soğutucu akışkan evaporasyon sıcaklığı kontrolü dahil birçok alanda barındırdığı gelişmiş teknolojiler sayesinde Daikin, ürünleri ve bakış açısıyla endüstriyel soğutma alanında büyük bir fark yaratıyor. Küresel sorunların çözümüne benzersiz bir katkı sunmayı hedefleyen Daikin, enerji ve çevreye dayalı hizmet çözümleriyle yeni bir değer oluşturmayı hedefliyor.