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Daikin Türkiye, fabrikasındaki ürün gamını genişletti

Ürünlerine yenisini ekleyen Daikin Türkiye, "VRV kasetli döşeme tipi iç ünite FXLQ" modelini de artık Türkiye'de üreteceğini duyurdu.

Daikin Türkiye, fabrikasındaki ürün gamını genişletti
19.06.2020 09:15 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:18

Ürünlerine yenisini ekleyen Daikin Türkiye, "VRV kasetli döşeme tipi iç ünite FXLQ" modelini de artık Türkiye'de üreteceğini duyurdu.

Daikin Türkiye'den yapılan açıklamaya göre şirket, Türkiye fabrikasındaki ürün gamını genişletti.

Daikin'in Sakarya fabrikasındaki yeni üretim, hem iç piyasanın ihtiyaçlarını karşılıyor hem de Avrupa'ya ihraç ediliyor.

Avrupa pazarı için üretim üssü olarak faaliyetlerini sürdüren Daikin Türkiye Fabrikası genişleyen ürün skalası ile üstün teknoloji ve konforu tüketici ile buluştururken, Türkiye'nin ihracat gelirlerine katkıda bulunmaya devam edecek.

Sakarya Hendek'te 2019 yılında VRV iç ünite üretimine başlayan Daikin Türkiye, şimdi de "VRV kasetli döşeme tipi iç ünite" modelini bu fabrikada üretiyor.

Tarihi dokunun gözetildiği projelerde ilk akla gelen çözüm olan ürün, renovasyon ve restorasyon projelerinde sıklıkla kullanılırken, ayrıca villalar, camiler, okullar, poliklinik odaları ve küçük ofis alanları için de bir seçenek oluşturuyor.

VRV kasetli döşeme tipi iç ünite, konfor, enerji verimliliği ve montaj esnekliğini bir arada sunarken, saf beyaz ve demir grisi renklerden oluşan modern gövde, zeminde şık bir görünüm sağlıyor.

Yerden tasarruf edilmesi gereken durumlarda ünitenin ayakları sökülerek kolayca duvara monte edilebilirken, böylece cihazın altında birikebilecek tozlar da kolayca temizlenebiliyor.

Cihazdaki üstün VRV teknolojisi, daha iyi bir sıcaklık dağılımı sağlarken elektrik tüketimini de yüzde 30'a kadar düşürüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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