Daikin'nden hava temizleme cihazı alacaklara uyarılar

Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, salgın sebebiyle kapalı alanlarda geçirilen vaktin artması sebebiyle hava temizleme cihazlarına olan talebin arttığını belirterek "Daikin markalı hava temizleme cihazlarının satışında 3 kata varan bir artış gerçekleşti." açıklamasında bulundu.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Daikin, doğru hava uzmanı kimliğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Salgın gerçeğiyle yaşadığımız zamanlarda solunan havanın kalitesi giderek daha çok önem kazanıyor. Daikin, geliştirdiği teknolojiler ve ürünlerle iklimlendirme sektörünün nabzını tutmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder evlerde veya kapalı alanlarda daha çok vakit geçirilmesinin kapalı alanlardaki hava temizleme cihazlarına olan ilgiyi artırdığını belirtti.

Önder, "Pandemi nedeniyle kapalı alanlarda daha çok vakit geçirilmesi tabii ki bir farkındalık oluşturdu ve hava temizleme cihazlarına olan talebi artırdı. Daikin markalı hava temizleme cihazlarının satışında 3 kata varan bir artış gerçekleşti. Pandemiyle beraber birçok marka da piyasaya girince fiyat ve kalite olarak bir karışıklık oluştu. Tüketicilerin bu konuda dikkatli olmaları, ürün alırken cihazların fonksiyonları ve kalitesini iyi araştırmalarını öneririm. Temiz bir iç ortam havası için yalnızca temel filtreleme teknolojisi yeterli olmayabiliyor. Bu nedenle cihaz seçerken bağımsız test kurumu onayları, yurt dışındaki test raporları mutlaka sorgulanmalı. Sağlığımız şakaya gelmez." ifadelerini kullandı.

Daikin'den iki yeni hava temizleme cihazı

Açıklamada yer alan bilgilere göre, salgın günlerinde iki yeni hava temizleme cihazını kullanıcılarıyla buluşturan Daikin'in bu ürünleri patentli Flash Streamer teknolojisini içinde barındırarak güvenli ve sağlıklı bir hava sunuyor. Daikin'in üstün flash streamer teknolojili ve elektrostatik HEPA filtreli yeni hava temizleme cihazları MC55W ve MCK55W, kullanıcılara temiz ve doğru havanın anahtarını veriyor. Flash Streamer teknolojisi yüksek hızlı elektronlar ile toz, polen, koku gibi istenmeyen faktörlerin moleküllerini ayrıştırarak yok edilmesi esasına dayalı olarak çalışıyor. Bu teknoloji sayesinde partiküller daha ilk aşamada yok olmaya başlıyor. Daikin patentli bu teknoloji, sektörün en yenilikçi ve iddialı hava temizleme teknolojisi olarak gösteriliyor.

MC55W ve MCK55W hava temizleme cihazları flash streamer teknolojisinin yanı sıra elektrostatik HEPA filtre ile güçlerini üst düzeye çıkarıyor. 0,3 µm büyüklüğündeki partiküllerin yüzde 99,97'sini yakalayan elektrostatik HEPA filtre, filtrenin inceliğine dayanan geleneksel HEPA filtrelere kıyasla daha düşük basınç kaybına sahip bulunuyor. Bu da daha iyi temiz hava anlamına geliyor.

Daikin'in benzersiz 'flash streamer' teknolojisi, elektrostatik HEPA filtre üzerinde tutulan zararlı maddeleri ve koku giderici filtre tarafından emilen kokuları ayrıştırıyor. Geleneksel hava temizleyicilerden farklı olarak, kolayca kirlenen ve düzenli olarak değiştirilmesi ve atılması gereken aktif karbon filtresine ihtiyaç bırakmıyor. Cihazlar için tasarlanmış filtreler 10 yıl süreyle kullanılabiliyor. Yeni hava temizleme cihazları MC55W ve MCK55W, standart toz ve koku sensörlerinin yanı sıra çok daha hassas PM 2.5 sensörleri de barındırıyor. Böylece gözle görülmeyecek kadar küçük olan ve solunum yollarına zarar veren partiküller dahi cihazda hapsedilip etkisiz hale getiriliyor.

Önceki modellere göre daha az hacim kaplayan yeni ürünler MC55W ve MCK55W, daha hafif ve şık bir kule görünümündeki tasarımıyla evler, ofisler, hastane odaları, kreşler, sınıflar, toplantı odaları gibi alanlarda estetik bir sorun yaratmadan kullanılabiliyor. Cihazlar, 41 metrekareye kadar alanlarda rahatlıkla kullanılabiliyor. İç hava kalitesini önemseyen, hava temizliği duyarlılığı yüksek, polen ve toz bazlı alerjisi olanlar için son derece ideal ürünler olan MC55W ve MCK55W model hava temizleme cihazları, çocuk kilidi, anti-polen modu, otomatik fan modu, ekran parlaklık ayarı ve elektrik kesintisinden sonra otomatik yeniden başlatma gibi işlevleriyle de dikkati çekiyor.

"Allergy UK" tarafından onaylı olan cihazlar, tam da doğru ve temiz havaya ihtiyaç duyulan günlerde evlere sağlık taşıyor. MCK55W, diğer modelden farklı olarak kuru iç ortam havasında nem verebilme özelliği taşıyor. Bir su haznesi desteğiyle bu özelliği sağlayan cihaz, özellikle solunum rahatsızlıkları olanların nem ihtiyacını karşılar nitelikte bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol