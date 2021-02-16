Daikin kombiler, konfor ve tasarruf için emniyetli çözümler sunuyor

Daikin, cihazlarında kullandığı teknolojiyle hem standartları belirliyor hem de tüketicinin konforu, tasarrufu ve emniyeti için sürdürülebilir hamleler gerçekleştiriyor.

Daikin, cihazlarında kullandığı teknolojiyle hem standartları belirliyor hem de tüketicinin konforu, tasarrufu ve emniyeti için sürdürülebilir hamleler gerçekleştiriyor.

Daikin'den yapılan açıklamada, markanın, gelişmiş özellikteki cihazlarıyla tüketicinin ve doğanın yanında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, tüketicileri alacakları ürünler hakkında bilgilendirmeyi ve tercihlerini bu kriterlere göre yapmalarını hedefleyen Daikin'in, konfor, tasarruf ve güven konularını öncelikli bulduğu kaydedildi.

Teknolojinin gelişimine paralel bir seyir izleyen kombilerin, artık yüksek verim, güvenlik, tasarruf ve konforu bir arada sunduğu belirtilen açıklamada, tam randımanlı bir kombi arayışı içinde olan tüketicilerin cihazların özelliklerini bilmesi gerektiği aktarıldı.

Kombilerin ilk üretilmeye başlandığında tek eşanjörlü konvansiyonel denilen türden olduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teknoloji geliştikçe ikinci bir eşanjör eklendi. Daha sonra da yarı yoğuşmalı ve yoğuşmalı kombiler üretilmeye başlandı. Baca gazını yoğuşturarak tekrar sistemin içerisine dahil eden yarı yoğuşmalı ve tam yoğuşmalı kombiler düşük emisyona sahipler ve son derece tasarruflular. Kombiler yanmalı cihazlar olduğu için çalışırken kullandıkları enerjinin bir kısmı yanmayla birlikte yok oluyor. Tam yoğuşmalı kombilerde bu kayıp en aza inerek yüzde 94'e kadar verim sağlanıyor. Bu da eski konvansiyonel kombilere göre yüzde 30 daha tasarruflu olduğu anlamına geliyor. 2018 yılı nisan ayında çıkan yasayla beraber Avrupa kriterlerine entegre olarak, yeni hesaplama şekliyle yüzde 86 verimin altındaki kombiler üretilemiyor ve satılamıyor. Ancak satıcının stoklarında varsa ve satıyorsa buna bir engelleme yok. Tüketicilerin bu konuda bilgi sahibi olarak tam yoğuşmalı kombileri tercih etmesi hem güvenlik hem konfor hem de tasarruf açısından önem taşıyor."

Modülasyon ve otomatik gaz adaptasyonu

Daikin açıklamasında, çeşitli marka ve modellerin ürün özellikleri okunduğunda 1: 4, 1: 6, 1: 8 gibi modülasyonlar olduğu aktarılarak, ihtiyaca göre fan gücünün ayarlanması anlamına gelen bu özelliğin, cihazın dur/kalk çalışmasını engelleyen, dolayısıyla ısıtma konforunu artıran, sistem kayıplarını minimize eden ve aynı zamanda ateşleme sırasında ekstradan oluşan zararlı madde emisyonlarını etkisizleştiren bir sistem olduğu vurgulandı.

Kombide "gaz vanası" ve "fan"ın yanma kontrolünün en önemli iki oyuncusu olduğu belirtilen açıklamada, "Elektronik kart, su akış sıcaklığı ve akış set sıcaklığı arasındaki farka göre gerekli olan fan hızını belirler. Elektronik kart, gaz vanasının da doğru miktarlarda gaz vermesi için sistemi işletir. Güvenli yanma teknolojisi dediğimiz Scot, havayla gazın uygun oranda karışarak yanmasını sağlar ve bu esnada amaç, hava fazlalık katsayısını belirlemek ve istenen düzeyde tutmaktır. Bu katsayı en mükemmel şekilde güvenli yanma teknolojisi ile kontrol edilebilir. Bunun sonucu olarak tasarruf, verim ve güvenlik en yüksek seviyeye çıkar. Sistem, hava-doğal gaz oranını alev kontrolü yaparak sağlamakta, dış hava sıcaklığı ya da doğal gaz kalitesindeki değişiklikler nedeniyle hava-doğal gaz dengesinin değişmesi durumunda ise elektronik olarak durum düzeltilerek ideal oran yakalanır. Bu fonksiyon, aynı zamanda cihazın ömrünü uzatır ve çevreye yayılan zararlı gazların azalmasını da sağlar." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan