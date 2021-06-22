Daikin'in Ururu Sarara klimasında hava temizleme imkanı sunuyor

Hava temizleme cihazı ile klimayı bir araya getiren ve ayrıca taze hava sunabilen tek ürün olan Daikin Ururu Sarara, hem ideal nemi sağlıyor hem de ortamdaki havayı flash streamer teknolojisiyle temizlerken dışarıdan taze hava beslemesi yapıyor.

Hava temizleme cihazı ile klimayı bir araya getiren ve ayrıca taze hava sunabilen tek ürün olan Daikin Ururu Sarara, hem ideal nemi sağlıyor hem de ortamdaki havayı flash streamer teknolojisiyle temizlerken dışarıdan taze hava beslemesi yapıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, temizlik ve hijyenin önemini bir kez daha ortaya koyan salgınla konut ve ofislerde doğru havanın solunması daha da önem kazandı. Özellikle kapalı alanlarda temiz havaya artan ihtiyaç, hava temizleme cihazlarına olan talebi de katladı.

"Doğru hava uzmanı" kimliğiyle çalışmalarını sürdüren Daikin, Ar-Ge çalışmalarına devam ederken, geliştirdiği teknolojiler ve ürünlerle de iklimlendirme sektörünün nabzını tutuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, salgınla birlikte hava temizleme cihazlarına olan talebin 3'e katlandığını belirterek, "Salgın süreciyle daha da önem kazanan temiz hava ihtiyacına yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor ve Ar-Ge çalışmalarımızla yeni ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın bir sonucu olan ve Daikin'in benzersiz 'flash streamer' teknolojisine sahip ürünü Ururu Sarara'yı tüketicilerle buluşturmaktan çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Toz, polen, kötü koku ve alerjenleri filtreliyor

Temel görevi ısıtma ve soğutma olan klimalar artık iç hava kalitesini olumlu etkileyen, zararlı partiküllere karşı savaşan hava temizleme teknolojileri ve filtreleme yöntemleriyle donatılıyor. İdeal iç ortam koşulları ortalama yüzde 40-50 nem oranından ve 20 ila 25 santigrat derece sıcaklıktan oluşuyor. Hava temizleme cihazı ile klimayı bir araya getiren Daikin Ururu Sarara, hem ideal nemi sağlıyor hem de ortamdaki havayı flash streamer teknolojisi ile temizlerken dışarıdan da taze hava beslemesi yapıyor.

Split klima teknolojisinde nem alıp verme fonksiyonu olan tek klima olan Ururu Sarara, üzerindeki flash streamer ve diğer teknolojilerle havanın temizliğini garanti ediyor. Dünyada ilk ve tek olarak Ururu Sarara ve Shira Plus model Daikin klimalarda kullanılan ve patenti yine Daikin'e ait olan flash streamer teknolojisi, ürettiği yüksek hızlı elektronlarla ortamda sirküle olan havanın içindeki zararlı partikülleri ayrıştırarak havayı temizliyor.

İç ortamda toz, polen, kötü koku ve alerjenler varsa klima bunları titanyum apatit filtresiyle emerek iç ortama vermeden süzüyor. Gümüş alerjen filtreleriyle iç mekan havasını maksimum temiz ve kaliteli hale getiren Daikin klimalar, rahat bir nefes almayı da sağlıyor.

Kendi kendini temizleme özelliğine sahip

Ururu Sarara'da ısıtma ve soğutma işlemini sağlayacak gazın taşınmasını sağlayan bakır boru hattının haricinde, bir başka boru hattı daha bulunuyor. Bu da ihtiyaç durumunda iç ortama taze hava taşınmasını sağlıyor.

Her duvar tipi split klima ısıtma ve soğutma fonksiyonuna ek olarak nem alma özelliğine sahip bulunuyor. Bu özellik yazın sıcak hava ortamında içeriye soğuk hava göndermeksizin ortamdaki nemi uzaklaştırarak serinleme sağlıyor. Ururu Sarara ise nem verebilen ve bunu da taze havayla beraber taşıyan dünyadaki tek klima konumunda bulunuyor. Ururu Sarara, ayrıca bunu kumanda üzerinden basit bir tuşlama ile yapma imkanı sunuyor.

Geniş ve ikili kanat yapısı sayesinde havayı 12 metre uzağa üfleyebilen Ururu Sarara, 3 boyutlu hava üfleme teknolojisiyle havayı tüm odaya, odadaki en uzak köşeye kadar eriştirebilme özelliğini de beraberinde getiriyor. Cihazın iç ünite ön paneldeki filtreler ise özel bir otomatik fırça teknolojisi sayesinde daima temiz kalıyor. Böylece filtrelerde tıkanma ve kirlilik oluşmadan cihaz "kendi kendini temizleme" özelliğine de sahip oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt