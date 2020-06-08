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Daikin'in "flash streamer" teknolojisi, hava temizleme cihazı ile klimayı bir araya getirdi

Daikin'in flash streamer teknolojisine sahip ürünleri Ururu Sarara ve Shira Plus model split klimaları, hava temizleme cihazı fonksiyonuna da sahip olacak.

Daikin'in
08.06.2020 20:03 | Son Güncelleme: 08.06.2020 20:06

Daikin'in flash streamer teknolojisine sahip ürünleri Ururu Sarara ve Shira Plus model split klimaları, hava temizleme cihazı fonksiyonuna da sahip olacak.

Daikin'den yapılan açıklamaya göre, dünyada ilk ve tek olarak Ururu Sarara ve Shira Plus model Daikin klimalarda kullanılan ve patenti yine Daikin'e ait olan flash streamer teknolojisi, ürettiği yüksek hızlı elektronlarla ortamda sirküle olan havanın içindeki zararlı partikülleri ayrıştırarak havayı temizlemeye yarıyor.

İç ortamda toz, polen, kötü koku ve alerjenler varsa klima bunları titanyum apatit filtre sayesinde emerek iç ortama verilmeden süzüyor. Böylece ortam havası daha kaliteli hale gelerek nefes almada kolaylık, dinçlik gibi pozitif sonuçlar sağlıyor.

Cihazlar, 6 yıl tam garantiyle satışa sunuluyor.

A+++'a varan enerji verimlilik değerleri ve 19 desibel seviyesindeki sessizliği ile Shira Plus Daikin'in en gözde modellerinden birisi. Temiz hava sağlayan patentli Daikin teknolojisiyle donatılmış olması Shira Plus klimayı benzersiz kılıyor.

Cihazın en önemli kozlarından biri olan Daikin patentli hava temizleme teknolojisi 'flash streamer', iç ortamdaki istenmeyen, koku, alerjen, polen gibi tüm zararlı partikülleri etkisiz hale getiriyor. Böylece klima klasik işlevlerinin yanı sıra hava temizleme cihazının özelliklerini de kazanmış oluyor. Yine cihazda bulunan Daikin'e özgü titanyum apatit hava temizleme filtresi, ortamdaki istenmeyen koku, tüy, toz ve partiküllerin çok daha iyi süzülmesine olanak sağlıyor.

Ururu Sarara, hem ideal nemi sağlıyor, hem ortamdaki havayı flash streamer teknolojisi (partikülleri parçalama) ile temizlerken dışarıdan da taze hava beslemesi yapıyor. Böylece hava temizleme cihazıyla klimanın temel işlevleri tek bir cihazda buluşuyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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