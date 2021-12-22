Daikin, İklim Değişikliği A Listesi'nde

Daikin Industries Ltd., uluslararası bir kuruluş olan CDP tarafından "İklim Değişikliği Önlemlerinde Gelişmiş Küresel Şirket" seçilerek bu alandaki felsefesini global anlamda tescillemiş oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Daikin, şirketler ve yerel yönetimler için küresel bağlamda çevresel bilgi açıklama sistemi işleten kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan CDP tarafından düzenlenen İklim Değişikliği A Listesi'ne dahil edildi.

Çevresel konulara yüksek ilgi gösteren küresel kurumsal yatırımcılardan gelen bilgi talepleri çerçevesinde çeşitli şirketlerden ve yerel yönetimlerden iklim değişikliği, su güvenliği ve orman koruma gibi çevresel konularda bilgi vermelerini teşvik eden ve bu bilgileri derleyen CDP, kar amacı gütmeyen global bir kuruluş. CDP, büyük küresel şirketlerin çevresel faaliyetleriyle ilgili bilgileri topluyor, analiz ediyor ve değerlendiriyor.

Değerlendirmeleri sonucunda her yıl iklim değişikliği girişimleri ve bilgi açıklığı açısından en seçkin şirketleri "İklim Değişikliği A Listesi" için seçiyor. Bu mali yıl için 12 bin adet şirketi değerlendiren CDP, 55 Japon şirketi de dahil olmak üzere en iyi 200 küresel şirketi seçti.

Daikin, 2050 yılında net sıfır sera gazı emisyonunu hedefliyor

Daikin, inovatif çalışmalarıyla bu ürünlerin iklim değişikliği üzerindeki etkisini azaltırken aynı zamanda ticari büyümeyi teşvik etmek için 2050 yılında şirket faaliyetlerinden kaynaklanan net sıfır sera gazı emisyonunu hedefleyen "Çevre Vizyonu 2050"yi oluşturmuş bir şirket olarak dikkat çekiyor.

Şirket bu hedefe ulaşmak için temel olarak 2019 mali yılını başlangıç olarak kabul edip, her yıl ortalama (BAU) emisyonlarını karşılaştırarak 2030 için yüzde 50'lik bir ara hedef belirledi.

Şirket, üretim aşamasında alınan önlemlere ve çevreye duyarlı ürünlerin geliştirilip, artırılmasına ek olarak piyasada soğutucu geri kazanım ve iyileştirme dahil olmak üzere bütünsel bir değer zinciri yönetimini de yapmakta.

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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