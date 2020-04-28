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Daikin, fabrikasının enerjisini "güneşten" sağlayacak

İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Daikin, Hendek'teki fabrikasının ihtiyacı olan enerjiyi üretmek üzere güneş enerji sistemi (GES) kuruyor.

Daikin, fabrikasının enerjisini
28.04.2020 17:12 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:12

İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Daikin, Hendek'teki fabrikasının ihtiyacı olan enerjiyi üretmek üzere güneş enerji sistemi (GES) kuruyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 5 bin 760 kilovat kurulu güç kapasiteli sistem, 2019 yılı enerji harcaması baz alınarak yapılan hesaplara göre fabrikanın ihtiyacının yüzde 60'ını üretecek. Fabrikada yapımı süren hatların tamamlanmasıyla bu oran yüzde 75'e ulaşacak.

Kontek Enerji tarafından gerçekleştirilecek projenin temmuzda devreye alınması bekleniyor.

Yatırım maliyeti 3 milyon dolar olan GES projesi 6,5 yılda kendini amorti edecek. Daikin, enerji maliyetlerinden büyük oranda tasarruf sağlarken çevreye de hizmet etmiş olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol üstelecek GES projesinin çevre misyonu ve yenilenebilir enerji kaynaklarına bağlılığının göstergesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İklim krizinin yaşandığı günümüzde temiz enerjiye ulaşmak herkesin sorumluluğudur. Üretim faaliyetlerimiz için Hendek fabrikamızda yüksek miktarda enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Şubatta yapımı başlayan projemiz, temmuz ayında devreye alındığında fabrikamızın geçtiğimiz yıl kullandığı enerjinin yüzde 60'ını üretebilecek. Projeyle karbondioksit salımı yılda 4 bin 186 ton azalırken 349 bin ağaç kurtulacak."

Söz konusu fabrika, geçen yıl yaklaşık 12 milyon kilovatsaat elektrik harcayarak 4 milyon 700 bin lira elektrik kullanım bedeli ödemesi gerçekleştirdi. Devreye girecek GES'in ilk yıl için yaklaşık 7 milyon kilovatsaat elektrik üretmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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