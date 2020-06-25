Daikin, endüstriyel soğutmada büyümeye devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Daikin, endüstriyel soğutmada büyümeye devam ediyor

İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Daikin, uzmanlık alanındaki hizmet skalasını genişletmeye ve bu alanda büyümeye devam ediyor.

Daikin, endüstriyel soğutmada büyümeye devam ediyor
25.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:30

İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Daikin, uzmanlık alanındaki hizmet skalasını genişletmeye ve bu alanda büyümeye devam ediyor.

Daikin açıklamasına göre, gıda soğutmaları için soğuk hava deposu sistemlerinden marketlerin reyon soğutmalarına uzanan soğuk zincir ürün gamını çeşitlendirmek üzere hareket eden şirket, yaptığı büyük satın almalarla bu kulvarda da liderliği hedefliyor.

Bu amaçla endüstriyel soğutma alanında faaliyet gösteren J&E Hall, Zanotti, Technoblock, Hubbard, AHT ve Tewis gibi önemli markaları bünyesine katarak gücünü artıran Daikin, 25 yıllık Technoblock Türkiye bayi ve servis ağı ile birlikte Türkiye pazarında Daikin ZEAS ve İtalyan Technoblock markalarıyla tüketiciye ulaşıyor.

Soğuk zincirin her halkasında ürün gamını çeşitlendiren Daikin, kendi teknolojisiyle bu markaların know how'ını birleştiriyor. Böylece enerji tasarruflu, yüksek katma değerli cihazlar üreterek endüstriyel soğutma alanında Amerika, Avrupa ve Asya'nın yanı sıra Çin'de de büyüyor.

Bu alanda yatırımlarını sürdüren Daikin, Türkiye pazarında büyümeyi de önemsiyor. Türkiye pazarında kendi üretimi ZEAS kondenser üniteleri ve İtalyan Technoblock markalarıyla hizmet veren şirket, iç pazarda liderliği amaçlıyor. Üstün teknolojili ve çevreci endüstriyel soğutma ürünleriyle market zincirleri, restoranlar, gıda firmaları, medikal alanda faaliyet gösteren yapılar, meyve-sebze-et ve balık depolaması alanındaki girişimcileri hedefliyor.

Enerji ve çevreye dayalı hizmet çözümlerle yeni bir değer oluşturmayı amaçlıyor

Endüstriyel soğutma sistemleri; gıdaların saklanması, gıda atıklarının azaltılması, düşük karbon salımı ile ilgili dünya genelinde mevcut kritik zorlukların aşılmasına katkıda bulunduğundan yüksek öneme sahip bir sosyal olgu olarak kabul ediliyor.

Yüksek verimli cihazlar, inverter ve soğutucu akışkan evaporasyon sıcaklığı kontrolü gibi birçok alanda barındırdığı gelişmiş teknolojiler sayesinde Daikin, ürünleri ve bakış açısıyla endüstriyel soğutma alanında öne çıkıyor. Küresel sorunların çözümüne bir katkı sunmayı hedefleyen Daikin, enerji ve çevreye dayalı hizmet çözümleriyle yeni bir değer oluşturmayı amaçlıyor.

Zanotti-Technoblock

Gıda depolama, market, soğuk zincir lojistiği alanlarında İtalya'nın önde gelen şirketlerinden biri olan Zanotti, 2016 yılında Daikin bünyesine katıldı.

Avrupa'nın hemen her ülkesinde yaygın satış ve servis ağı bulunan marka; İtalya, Birleşik Krallık ve İspanya'daki üretim tesisleriyle geniş bir coğrafyaya hizmet veriyor. Geliştirdiği sistemler ile perakende sektörünün ihtiyaçlarına yönelik cihazlar üreten ve sunduğu çözümler ile tedarik zinciri ve lojistik alanında maliyetleri düşüren Zanotti, Daikin çatısı altında büyümesini sürdürüyor.

AHT

Perakendeye yönelik ticari soğutucu ve dondurucu üretimi ve satışıyla tanınan Avusturyalı AHT Group, 881 milyon avroluk satın alma bedeliyle Daikin bünyesine katıldı.

Avrupa ticari soğutma pazarının lideri konumundaki AHT'nin satın alınması, soğuk zincirin tüm aşamalarında yer almak isteyen Daikin'i hedefine bir adım daha yaklaştırdı. "Tak ve çalıştır" tipi dolaplar konusunda lider konumundaki şirketlerden biri olan AHT, her geçen gün evrim geçiren mağaza planları ışığında yeni ürünleri aktif şekilde piyasaya sürerek pazara liderlik yapıyor.

Tewis

Soğutma sistemleri tasarımının yanı sıra kontrol ve izleme gibi alanlarda da faaliyet gösteren Tewis, son yıllarda GWP (küresel ısınma potansiyeli) düşük soğutucu akışkanlarla çalışan soğutma üniteleri üretmek için yaptığı yatırımlarla tanınıyor.

Karbondioksit kullanan ve yüksek enerji verimliliği değerlerine sahip soğutma ünitelerini hayata geçiren Tewis, özellikle İspanya ve Portekiz pazarında önemli bir konuma sahip. Küresel bazda büyümesini sürdüren Daikin, bu satın alma sayesinde endüstriyel soğutma sistemleri pazarındaki konumunu pekiştirmiş oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler Haber
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu Haber
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, 'Cezaevinde benimle alay ediyorlar' diyerek tahliyesini istedi Haber
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini...
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor Haber
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, kurban pazarlarında hisseli satışlarda vatandaşları bekleyen tehlike için uyardı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, kurban pazarlarında hisseli satışlarda vatandaşları bekleyen tehlike için uyardı
Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi
Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak
Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak
Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı
Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
'Kul hakkı yedim' diyen şahıs intihara kalkıştı
"Kul hakkı yedim" diyen şahıs intihara kalkıştı
Yüzlerce uyarı kar etmiyor! Gaziantep'te 'Geçmiş olsun' ziyareti yapan 49 kişi karantinada
Yüzlerce uyarı kar etmiyor! Gaziantep'te 'Geçmiş olsun' ziyareti yapan 49 kişi karantinada
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Yıkanıp balkona asılan halıyı böyle çaldı! Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Yıkanıp balkona asılan halıyı böyle çaldı! Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Fuhuş çetesi, kadınların fotoğraflarından katalog yapıp müşterilerine göndermiş
Fuhuş çetesi, kadınların fotoğraflarından katalog yapıp müşterilerine göndermiş
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
İki gece üst üste Kur'an-ı Kerim'i parçalayıp yere atan şahıs, kameralara yakalandı
İki gece üst üste Kur'an-ı Kerim'i parçalayıp yere atan şahıs, kameralara yakalandı
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı
Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Halife Hafter Adnan Menderes Süleyman Soylu
Magazin Sezen Aksu Ebru Gündeş Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Serdar Aziz Yılmaz Vural Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ivan Obradovic
Daha Fazla Kadın İzmir Türk Lirası Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Daikin, endüstriyel soğutmada büyümeye devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 16:46:49. #1.14#
title