Daikin Avrupa, planlarını gerçekleştirmek için 2025 yılına kadar 4 bin çalışana daha istihdam olanağı sağlayarak bölgedeki iş gücünü yaklaşık 16 bin kişiye ulaştırmayı, halen 3,4 milyar avro seviyesinde olan cirosunu yatırımların da katkısıyla 2025 mali yılı itibarıyla 5,7 milyar avroya taşımayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Daikin Avrupa, faaliyet gösterdiği Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde ısınma, havalandırma, iklimlendirme ve soğutma (HVAC-R) alanlarında toptan bir çözüm üretmek ve değişen toplum ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hedefler belirliyor.

Bu yönde çalışmalarını sürdüren Daikin Avrupa, stratejik yönetim planı "Fusion 25"i açıkladı. Önümüzdeki 5 yıl içinde büyümeyi hızlandıracak bir dizi yatırımı içeren stratejik yönetim planının odaklandığı konular ise şirketin, 2025 yılına kadar toplam 840 milyon avro yatırımda bulunarak Avrupa'daki Ar-Ge Merkezlerini büyütmek, üretim, satış ve hizmet kapasitesini artırmak ve iş modelinin dijitalleşmesini finanse etme hedefi oldu.

Bu plana göre 2025 yılına kadar toplam 840 milyon avro yatırımda bulunarak Avrupa'daki Ar-Ge merkezlerini büyütmeye, üretim, satış ve hizmet kapasitesini artırmaya ve iş modelinin dijitalleşmesini finanse etmeye odaklanacak.

Daikin'in Fusion 25 Planı, küresel ısınma, enerji sıkıntısı ve iç mekanda sağlıklı hava ihtiyacı gibi acil sorunlarla karşı karşıya olunan toplumsal sorunların çözümüne dayanıyor. Daikin, bu sorunların yaşam ve iş yapma şeklinin kökten değişmesine neden olan, toplumun dijitalleşmesi ile iç içe geçmiş olması noktasında yeni girişimler hedefliyor.

Şirket, işini büyütürken, bu toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmayı kendine bir sorumluluk olarak görüyor. Stratejik yönetim planı, tam da bu noktada yatırımları planlanmış üç stratejik büyüme alanında yoğunlaşıyor. Daikin, bu süreci 2050 itibarıyla karbon nötr (net sıfır) olan bir Daikin haline gelmek, eksiksiz bir çözüm sağlayıcı olmak ve sağlıklı bir iç mekan havası yaratmak üzere kurguluyor.

Planlarını gerçekleştirmek için 2025 yılına kadar 4 bin çalışana daha istihdam olanağı sağlayarak bölgedeki iş gücünü yaklaşık 16 bin kişiye ulaştırmayı ve agresif bir büyüme hızını öngören grup, halen 3,4 milyar avro seviyesinde olan cirosunu bu yatırımların da katkısıyla 2025 mali yılı itibarıyla 5,7 milyar avroya taşımayı hedefliyor.

2050 itibarıyla net sıfır karbon hedefi

Açıklamada yer alan bilgiye göre, karbon emisyonlarıyla mücadeledeki rolünü son derece ciddiye alan Daikin, 2018 yılında "Çevre Vizyonu 2050"yi başlattı.

Daikin, bu program kapsamında kurulu ürünlerinin kullanım ve atık fazı da dahil olmak üzere faaliyetlerinin her alanında karbon açısından nötr olmayı hedefliyor. Bunun ilk ara hedefini ise 2025 yılına kadar CO2 emisyonlarında yüzde 30'luk bir azalma sağlamak olarak belirledi.

Önümüzdeki 5 yıl boyunca Daikin Avrupa'nın odağında ise ısı pompası alanındaki işini genişletmek, düşük Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) ve/veya doğal soğutucu akışkanlara sahip enerji tasarruflu iklimlendirme ve soğutma ekipmanları geliştirmek ve soğutucu akışkanlar için döngüsel bir iş modeli oluşturmak gibi konular yer alıyor.

Bu sayede küresel plana katkıda bulunmayı hedeflerken şirket, ısı pompası ve soğutma teknolojisinde yenilik yapma amacıyla Belçika'nın Ghent kentinde küresel bir Ar-Ge Merkezi kurmak ve bu alandaki becerilerini genişletmek için gerekli yatırımları planlıyor.

Daikin Türkiye, Ekim 2021'de yayınladığı ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nda da tüm bu detaylara yer verilirken, 513 ton atığın geri kazanıldığı, sera gazı emisyonunun yüzde 63 azaltıldığı, 1 milyon ağaç projesi ile 30 bin adet fidan bağışı yapma suretiyle birinci faz hedefini gerçekleştirerek yaklaşık 12 bin ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı emisyonu denkliğini gerçekleştirdiği başlıkları öne çıktı.

Ayrıca fırsat eşitliğine yüksek önem verildiği belirtilen raporda, kadın istihdamını artırıcı uygulamalarla kadınların işgücüne katılımına destek olunduğu da vurgulandı. Daikin'in küresel CO2 azaltma planında ısı pompaları çok önemli bir rol oynuyor.

Şirket, karbon salımını azaltmak amacıyla küresel ölçekte ısı pompalarının kullanımını teşvik ediyor

Şirket, karbon salımını azaltmak amacıyla küresel ölçekte ısı pompalarının kullanımını teşvik ediyor. Avrupa'daki ısı pompaları, ısıtma sektörüne yönelik AB Yeşil Mutabakat karbonsuzlaştırma stratejisine katkıda bulunuyor. Her bir kWh ısıtma işlemi için ısı pompasının karbon etkisi, yüksek verimli bir gaz kazanının etkisinin yarısına denk geliyor.

Yenilenebilir elektrikle çalışıldığında ise ısı pompasının karbon ayak izi, yanma ısısının aksine daha da düşüyor. Elverişli piyasa koşulları ve ısı pompalarındaki köklü uzmanlığı sayesinde Daikin, 2025 yılına kadar ısıtma işini iki katından fazla artırmayı hedefliyor.

"Kişiye özel çözümler sunmak için kendimizi yeniden keşfediyoruz"

Daikin Avrupa, yüksek teknolojiye sahip ürünleriyle havalandırma ve hava arıtma pazarında bölgenin lider oyuncusu olma hedefine odaklanmış durumda.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Avrupa Grubu Başkanı Bay Tsubouchi, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki yerel işletmeler, müşteriler ve toplum için etkin rol oynayabilen, yeni değerler yaratabilen, dünyanın dört bir yanından gelen farklı insanların katıldığı bir organizasyon olmayı amaçlıyoruz. Yeni bir dönemdeyiz, tüm Daikin ürünleri ve iş segmentlerinde yenilikler ve kişiye özel çözümler sunmak için kendimizi yeniden keşfediyoruz. Sadık iş ortaklarımız ve topluma yönelik tutkularımızı paylaşan kuruluşlarla açık iş birliğimiz sayesinde, Fusion 25 hedeflerimizi gerçekleştireceğimize inancım tam."

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Haberleri

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