Daikin, Avrupa'daki 140 milyon avroluk yatırımıyla son teknolojiye odaklandı

Daikin Industries Ltd.'nin Avrupa iştiraki Daikin Europe N.V. (DENV) Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Geliştirme Merkezi (EDC)'nin çalışmalarını daha üst düzeye çıkarmak amacıyla Belçika'nın Gent şehrinde 140 milyon avroluk yeni bir yatırıma hazırlanıyor.

Daikin Industries Ltd.'nin Avrupa iştiraki Daikin Europe N.V. (DENV) Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Geliştirme Merkezi (EDC)'nin çalışmalarını daha üst düzeye çıkarmak amacıyla Belçika'nın Gent şehrinde 140 milyon avroluk yeni bir yatırıma hazırlanıyor.

Daikin açıklamasına göre, daha kapsamlı inovasyon çalışmaları için ek kapasitenin yanı sıra yeni test odalarına ve en son teknolojiyle donatılmış daha büyük araştırma tesislerine ihtiyaç duyan şirket, bu amaçla 2021 yılının ikinci yarısında Gent Üniversitesi'nin Wetenschap Park yerleşkesine modern bir geliştirme kompleksi inşa etmeyi planlıyor.

Daikin, bu yatırımıyla ısıtma çözümlerine, yeni ısı pompası teknolojisine ve gıda ve farmasötik ürünler için kullanılan soğuk zincir çözümlerine üstün teknolojiler yardımıyla yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

DENV'nin daha fazla yeni teknoloji geliştirebilmesi için EDC'nin yenilenmesi ve daha kapsamlı hale getirilmesi büyük önem taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EDC Genel Müdürü Kazuhide Mizutani, Daikin'in EMEA Geliştirme Merkezi'nin 2012 yılında kurulmasından bu yana, Avrupa'nın bu lider araştırma platformunun, Gent, Pilzen (Çek Cumhuriyeti), Güglingen (Almanya) ve Sakarya'daki (Türkiye) uydu merkezleriyle ve diğer tesisleriyle inanılmaz bir hızda büyüyerek fark yarattığını belirtti.

Mizutani, Ostend ve Gent'te 220'ye varan Ar-Ge çalışanıyla hizmet verdiklerini aktararak, EDC'nin 2012 yılında kuruluşundan bu yana yaklaşık yüzde 140 büyümeyi başardıklarını ifade etti.

Startup aşamasından itibaren, araştırma altyapılarını geliştirdiklerini ve sıcaklık kontrolü için ilave test odaları inşa ettiklerini kaydeden Mizutani, "Tüm bunlar klasik ısıtma çözümlerine karşı enerji verimli alternatiflere yönelik artan talebin bir sonucudur. Pazar ihtiyaçlarını öngörerek hazır olmak ve Avrupa'nın çevre dostu yaklaşımlarını yakalamak istiyorsak daha da büyümemiz ve genişlememiz zorunludur." açıklamasını yaptı.

Temel olarak fosil kaynaklı yakıtlarla çalışan ısıtma sistemlerinin uzun vadede kademeli olarak terk edilmesine yönelik uluslararası değişime paralel olarak araştırma pazarı da büyüyor. Avrupa, öncülük ettiği CO2 emisyonlarının azaltılmasını içeren AB Yeşil Anlaşma politikasıyla klasik ısıtma çözümlerine enerji verimli alternatifler geliştirilmesini teşvik ediyor. Isı pompalarıyla çevre dostu ve enerji verimli bir alternatif sunan Daikin, inovatif teknolojisiyle fark yaratıyor. Isı pompalarının ısıtma pazarı içindeki oranı bu nedenle güçlü şekilde büyümeye devam ediyor. Ayrıca gıda, farmasötik ürünler ve kullanıma sunulacak COVID-19 aşılarının uygun biçimde saklanmasına olanak veren soğuk zincir çözümleri teknolojilerine talep her geçen gün artıyor. EDC, Avrupa'da araştırma ve geliştirme açısından ilk sıralarda yer alıyor.

İdeal konum: Gent

Daikin Europe N.V., EMEA Geliştirme Merkezi'nin merkez ofisine yönelik en ideal konum için yaptırdığı araştırmalar sonucunda Gent Üniversitesi'nin Bilim Parkı'na karar kılındı. En iyi 100 üniversite içinde yer alan Gent Üniversitesi (UGent) 'Makine Mühendisliği' doktora programını yenileyerek gelecekte bu alanda çalışacak çok sayıda insanı yetiştirmeye başladı. Daha önce de birlikte çalışan UGent ve EDC, bu yeni tesisteki işbirliğini yeni ısıtma teknolojileri, 'nesnelerin interneti' ve 'yapay zeka' gibi alanlarda yoğunlaştırarak sürdürmeyi planlıyor.

Yeni bina, test tesisleri ve ofis alanı olmak üzere iki bölümden meydana gelecek. Toplam yüz ölçümünün yaklaşık 4 bin metrekare olması planlanan projede yer alan test alanları, sınıfında dünyanın en gelişmiş tesisleri arasında yer alacak. En modern EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) odaları kurulacak ve özel partiküller, deşarj ve malzeme analizi gibi konular için test odaları inşa edilecek.??????? Daikin, yeni binasını nZEB (neredeyse sıfır enerjili bina) ve BREEAM Excellent sertifikası gibi en gelişmiş enerji verimliliği standartlarını takip ederek inşa etmeyi hedefliyor. Yaklaşık 13 bin metrekareyi bulacak olan ofis alanı yaklaşık 500 kişinin çalışmasına fırsat verecek. Daikin Europe N.V., 2025 yılına kadar EMEA Geliştirme Merkezi'nde yaklaşık 380 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor.

Ofis binasının geri kalan bölümü de UGent'in ve diğer araştırma şirketlerinin personeline tahsis edilecek. Hazırlık çalışmaları 2021 yazının sonuna doğru başlayacak olan test binasının açılışı ise 2023 yılının Mayıs ayında gerçekleşecek. Ofis alanları ise 2023 yılının sonuna doğru kullanılmaya başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk