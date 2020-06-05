DAİB yönetimi sınır kapısında kurban kesip dua etti Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği yönetim kurulu üyeleri korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan ve dün yeniden açılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda kurban kesip dua etti.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği yönetim kurulu üyeleri korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan ve dün yeniden açılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda kurban kesip dua etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılmasının ardından dün faaliyetlerine yeniden başlayan Gürbulak Sınır Kapısı'nda geçişler kontrollü olarak devam ediyor. DAİB Yönetim Kurulu üyeleri Gürbulak Gümrük Bölge Müdürlüğünü ziyaret ettikten sonra sınır kapısında kurban kesip hep birlikte dua etti.

DAİB Yönetim kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, yaptığı açıklamada, "Korona virüs sürecinde ihracatımızın mümkün olduğu ölçüde az etkilenmesi ve firmalarımızın sevkiyatlarının hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi amacıyla Birlik Yönetim Kurulumuz tarafından başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve diğer ilgili kurumlarla ihracatçı firmalarımızın taleplerinin iletilmesi yönünde sürekli görüşme halindeydik. Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisi nedeniyle bir süredir kapalı olan Ülkemizin önemli ticaret ortakları olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak'a açılan gümrük kapılarımız dün Ticaret Bakanımız tarafından yapılan açıklama ile uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılması ihracatımızı artıracaktır. Bu süreçte yoğun çaba gösteren Ticaret Bakanlığımız yetkililerine, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne (TİM), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarımıza, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimize, gümrük ve sağlık idaresi amir ve ekiplerine bu kapsamda görev yapan tüm personele ihracatçılarımız adına çok teşekkür ediyoruz. İhracatçılarımızın da bu kapsamda ki tüm sıkıntılarında yanlarında olduğumuzu belirterek, söz konusu kararın ihracatçılarımıza, nakliyecilerimize, ulaştırma sektörümüze ve tüm ticaret camiamıza hayırlı olmasını dileriz" diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İHA