Daib'den Etso'ya İade-i Ziyaret

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetimi, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'na (ETSO) iade-i ziyarette bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver başkanlığındaki DAİB Yönetim Kurulu, ETSO'da Meclis Başkanı Saim Özakalın'la görüştü. Nisan ayında seçim sürecini tamamlayan ETSO ve DAİB için yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunan DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, üstlendikleri sorumluluğun bilincinde olduklarını ve bu bilinçle çalışıp verimli bir dönem geçirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. ETSO ile uyum içerisinde şehrin ve bölgenin ticareti için, üretimin artması, ihracatının gelişmesi ve ihracat yapan firmaların çoğalması için çaba göstereceklerinin altını çizen Tanrıver, ETSO Yönetiminden de aynı pozitif yaklaşımı görmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, DAİB'le birlikte Erzurum'un ve bölgenin ekonomisine katkı sağlayacak çalışmalar yapmaktan mutlu olacaklarını söyledi. İhracatı ve ihracat yapan firma sayısının artmasının üretimle doğru orantılı olduğunun altını çizen Özakalın, bölgedeki yatırımcının ve üretimin önünü açacak çok özel desteklere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Ziyarette, DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın'a porselen fincan takımı hediye etti. - ERZURUM