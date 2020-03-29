Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu'nun son durumu hakkında oğlundan açıklama
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Çapa Tıp Fakültesi, İstanbul, Güncel

Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu'nun son durumu hakkında oğlundan açıklama

Korona virüsü tedavisi gören İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu'nun oğlu Onur Taşcıoğlu, "Şuan babamın entübe durumu devam etmekte.

29.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:18
Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu'nun son durumu hakkında oğlundan açıklama

Korona virüsü tedavisi gören İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu'nun oğlu Onur Taşcıoğlu, "Şuan babamın entübe durumu devam etmekte. Virüs kuvvetli, babam kuvvetli. Savaş devam ediyor. Fakat zor bir süreç" dedi.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu, bir süredir Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Servisinde korona virüs tedavisi görüyor. Prof. Dr. Taşcıoğlu'nun oğlu Onur Taşcıoğlu, babasının son durumu hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı. Taşcıoğlu, "Babam hakkında önemli bir değişiklik olmadıkça bilgilendirme yapmamın gerek olmadığını düşünüyorum. Yorum yapmadığım zaman bilin ki stabil durumdadır. Şuan babamın entübe durumu devam etmekte. Virüs kuvvetli, babam kuvvetli. Savaş devam ediyor. Fakat zor bir süreç" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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