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Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki döviz kullanım oranları yeniden düzenlendi

Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki azami döviz kullanım oranları yeniden düzenlenirken, bu oranlar sektörel bazda Ticaret Bakanlığınca belirlenecek.

Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki döviz kullanım oranları yeniden düzenlendi
29.05.2020 09:07 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:07

Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki azami döviz kullanım oranları yeniden düzenlenirken, bu oranlar sektörel bazda Ticaret Bakanlığınca belirlenecek.

Ticaret Bakanlığının Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı yüzde 80'i geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenecek ancak ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami yüzde 100 olarak tespit edilebilecek.

Tebliğin mevcut halinde ise bu oranlar deri, çimento, cam, toprak, seramik ürünleri, tekstil, orman ürünleri gibi sektörler için ayrı ayrı belirlenmişti.

Bakanlık uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı 9'uncu fıkrada belirtilen azami oranları dönemsel veya sektörel olarak yükseltmeye yetkili kılındı.

Döviz kullanım oranının aranmayacağı haller haricinde, belge kapsamında ithal edilen eşyanın tamamı, ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi, döviz kullanım oranı tebliğdeki oranları geçerse belirlenen yeni döviz kullanım oranı esas alınacak.

Tebliğle belirlenen oranlar, hükmün yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri için uygulanacak.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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