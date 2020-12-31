Dahilde işleme izinlerine ek süre
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dahilde işleme izinlerine ek süre

31.12.2020 23:31 | Son Güncelleme: 31.12.2020 23:34
Dahilde işleme izinlerine ek süre

Bazı dahilde işleme izinlerine 6 ay içinde Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması kaydıyla belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilecek.

Bazı dahilde işleme izinlerine 6 ay içinde Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması kaydıyla belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilecek.

Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliğ değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe eklenen geçici maddeyle dünya genelinde yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihracat taahhütlerini yerine getiremeyen firmalara kolaylık getirildi.

Bugünden önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Berk Oktay Çağla Şıkel Seren Serengil Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Okan Buruk Halis Özkahya Arda Kardeşler Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Türk Yılbaşı Yeni Yıl Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dahilde işleme izinlerine ek süre - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 23:37:15. #1.14#
title