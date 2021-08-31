Daha Yeşil Bir Silopi İçin Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz Çalışmalarına devam ediyor
Daha Yeşil Bir Silopi İçin Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz Çalışmalarına devam ediyor Daha Yeşil Bir Silopi İçin Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz Çalışmalarına devam ediyor.
Daha Yeşil Bir Silopi İçin Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz Çalışmalarına devam ediyor
Daha Yeşil Bir Silopi İçin Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz Çalışmalarına devam ediyor.
Müdürlüğümüz, İpekyolu Caddesi'nin yeni yapılan bölümüne zakkum ağacı dikimi için beton saksıları yerleştirdi.
Kaynak: Habermetre