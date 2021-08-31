Daha Yeşil Bir Silopi İçin Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz Çalışmalarına devam ediyor

Daha Yeşil Bir Silopi İçin Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz Çalışmalarına devam ediyor Daha Yeşil Bir Silopi İçin Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz Çalışmalarına devam ediyor.