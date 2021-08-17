Daha yeşil bir Seferihisar için kollar sıvandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Daha yeşil bir Seferihisar için kollar sıvandı

Daha yeşil bir Seferihisar için kollar sıvandı
Bültenler - Haberler | Güncel

Seferihisar Belediyesi enerji verimliliği ve yeşil çevre kapsamında örnek bir yönetim anlayışıyla kolları sıvadı.

Başkan Yetişkin'den iklim krizine karşı büyük adım

Winergy Technologies firmasıyla enerji verimliliği hizmeti için anlaşmaya varan Seferihisar Belediyesi hem belediye hem halk nezdinde yapabilecekleri verimlilik ve tasarruf çalışmalarını resmi olarak başlattı.

Enerji etütleri sonrasında oluşturulacak yeni enerji politikaları ile tasarruf edilecek miktarla belediye, halkın yararına olacak diğer projelere daha etkin bir şekilde kaynak ayırabilecek.

Sürdürülebilir kent modeli

Seferihisar'da sürdürülebilir bir gelecek ve kent modeli için çalışmalar hız kesmeden devam ederken İzmir'de enerji verimliliği hizmeti alan ilk belediye olarak Seferihisar Belediyesi iklim krizine karşı büyük bir hamle yaptı.

210 bin kWH TASARRUF

Seferihisar Belediyesi'nin enerji verimliliği çalışmalarıyla yıllık yaklaşık 210 bin kWH elektrik enerjisinden, yıllık 0.234 TEP(Ton Eşdeğer Petrol) genel enerji giderlerinden tasarruf sağlanması hedefleniyor.

İlk etapta belediyeye ait yapı ve tesislerin enerji yönetimi dijital anlamda gerçekleştirilecek, ardından yenilenebilir enerji çalışmalarıyla enerji verimliliği seviyesi daha da artacak. Güncel elektrik enerjisi ve enerji türleri fiyatlarına göre Seferihisar Belediyesi enerjisinin dijital yönetimiyle birlikte elektrik enerjisinden ve genel enerji giderlerinden enerji tasarrufu da hedefleniyor.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak misyonu ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri öncülüğünde Seferihisar için çalışmalarımıza her gün bir yenisini eklemeye çalışıyoruz. İzmir genelinde enerji verimliliği çalışması yapan ilk belediye olmanın haklı gururu içindeyiz. Bu anlaşmayla iklim krizine karşı da büyük bir adım atmış olduk. Daha yaşanabilir bir kent modeli çizmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.?

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ziya Selçuk Abdullah Gül Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Aleyna Tilki Yıldız Tilbe Şahan Gökbakar
Spor Muslera Ozan Tufan Mert Günok Samet Aybaba Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Daha yeşil bir Seferihisar için kollar sıvandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 09:39:20. #1.14#

title