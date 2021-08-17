Daha yeşil bir Seferihisar için kollar sıvandı

Seferihisar Belediyesi enerji verimliliği ve yeşil çevre kapsamında örnek bir yönetim anlayışıyla kolları sıvadı.

Başkan Yetişkin'den iklim krizine karşı büyük adım

Winergy Technologies firmasıyla enerji verimliliği hizmeti için anlaşmaya varan Seferihisar Belediyesi hem belediye hem halk nezdinde yapabilecekleri verimlilik ve tasarruf çalışmalarını resmi olarak başlattı.

Enerji etütleri sonrasında oluşturulacak yeni enerji politikaları ile tasarruf edilecek miktarla belediye, halkın yararına olacak diğer projelere daha etkin bir şekilde kaynak ayırabilecek.

Sürdürülebilir kent modeli

Seferihisar'da sürdürülebilir bir gelecek ve kent modeli için çalışmalar hız kesmeden devam ederken İzmir'de enerji verimliliği hizmeti alan ilk belediye olarak Seferihisar Belediyesi iklim krizine karşı büyük bir hamle yaptı.

210 bin kWH TASARRUF

Seferihisar Belediyesi'nin enerji verimliliği çalışmalarıyla yıllık yaklaşık 210 bin kWH elektrik enerjisinden, yıllık 0.234 TEP(Ton Eşdeğer Petrol) genel enerji giderlerinden tasarruf sağlanması hedefleniyor.

İlk etapta belediyeye ait yapı ve tesislerin enerji yönetimi dijital anlamda gerçekleştirilecek, ardından yenilenebilir enerji çalışmalarıyla enerji verimliliği seviyesi daha da artacak. Güncel elektrik enerjisi ve enerji türleri fiyatlarına göre Seferihisar Belediyesi enerjisinin dijital yönetimiyle birlikte elektrik enerjisinden ve genel enerji giderlerinden enerji tasarrufu da hedefleniyor.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak misyonu ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri öncülüğünde Seferihisar için çalışmalarımıza her gün bir yenisini eklemeye çalışıyoruz. İzmir genelinde enerji verimliliği çalışması yapan ilk belediye olmanın haklı gururu içindeyiz. Bu anlaşmayla iklim krizine karşı da büyük bir adım atmış olduk. Daha yaşanabilir bir kent modeli çizmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.?

Kaynak: Bültenler