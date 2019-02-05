Daha Yeşil Bir Aliağa İçin Bez Çanta Kullanımını Artıracak Bir Proje

İzmir'de, daha yeşil ve daha temiz bir Aliağa için harekete geçen Aliağa Belediyesi, dünyanın ekolojik dengesinde çok büyük tahrifatlara yol açan plastik poşet kullanımını sıfıra indirmek için "Aliağa'mı Seviyorum" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, 7 bina adet bez çanta dağıtıldı.

Yeşil odaklı projeleri ve çevreye duyarlı yaklaşımı ile vatandaşların takdirini toplayan Aliağa Belediyesi, "Aliağa'mı Seviyorum" projesi kapsamında, yüzde yüz pamuktan üretilmiş doğa dostu binlerce adet bez çantayı vatandaşlarına ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.

Vatandaşların alışverişlerinde uzun süre kullanılabileceği bez çantaların ilk dağıtımı Aliağa kapalı pazar yerinde yapıldı. Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan dağıtıma Aliağalılar yoğun ilgi gösterdi. İlk dağıtımda vatandaşlara 7 bin adet bez çanta dağıtıldı.

Bez çanta dağıtımını memnuniyetle karşılayan vatandaşlar çantaları hemen kullanmaya başladı. 25 bin adet dağıtılması planlanan çevre dostu bez çantaların geri kalan kısmının; Yeni Şakran, Helvacı, Yeni Mahalle'de kurulan pazarlarda ve kentin farkı noktalarında bulunan alışveriş marketleri önlerinde dağıtılacağı ifade edildi.

Vatandaşların ayrıca, çevre dostu bez çantalara Aliağa Belediyesi Merkez Hizmet Binası giriş katında hizmet veren Hilal Masa'dan; Yeni Şakran, Helvacı ve Yeni Mahalle hizmet birimlerinden de ücretsiz olarak sahip olabileceği kaydedildi. - İZMİR

Kaynak: İHA