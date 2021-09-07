Daha yaşanabi·li·r bi·r şehi·r i·çi·n çalişiyoruz

Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehir genelindeki parklarda ve yeşil alanlarda çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehir genelindeki parklarda ve yeşil alanlarda çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Doğaya sahip çıkan bir anlayışla gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için çalışmalar gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz ayı boyunca kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Ekipler tarafından çim biçme, yabani otla mücadele ve mıntıka temizliği çalışmaları aralıksız olarak yapılıyor.

Çalışmaların parklarda ve yeşil alanlarda devam ettiğini belirten Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri: "Ekiplerimiz parklarda ve yeşil alanlarda temizliğe ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca çoğu parklarda onarım çalışmaları gerçekleştirdik. Daha yeşil ve yaşanılabilir bir kent için çalışmalarımız belirlenen program dahilinde devam edecektir" dedi.

Kaynak: Habermetre