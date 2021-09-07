Daha yaşanabi·li·r bi·r şehi·r i·çi·n çalişiyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Daha yaşanabi·li·r bi·r şehi·r i·çi·n çalişiyoruz

Daha yaşanabi·li·r bi·r şehi·r i·çi·n çalişiyoruz
Habermetre - Haberler | Toplum

Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehir genelindeki parklarda ve yeşil alanlarda çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehir genelindeki parklarda ve yeşil alanlarda çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Doğaya sahip çıkan bir anlayışla gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için çalışmalar gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz ayı boyunca kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Ekipler tarafından çim biçme, yabani otla mücadele ve mıntıka temizliği çalışmaları aralıksız olarak yapılıyor.

Çalışmaların parklarda ve yeşil alanlarda devam ettiğini belirten Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri: "Ekiplerimiz parklarda ve yeşil alanlarda temizliğe ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca çoğu parklarda onarım çalışmaları gerçekleştirdik. Daha yeşil ve yaşanılabilir bir kent için çalışmalarımız belirlenen program dahilinde devam edecektir" dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Derya Şensoy Yeşim Salkım Melisa Şenolsun
Spor Ali Öztürk Şenol Güneş Burak Yılmaz Lionel Messi Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Daha yaşanabi·li·r bi·r şehi·r i·çi·n çalişiyoruz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 12:58:36. #1.14#

title