Daha Temiz Keçiören İçin Çöpler Akşam 20'den Sonra Çıkarılacak

"Evimiz Keçiören" ilkesiyle çalışmalarını sürdüren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören'in daha temiz olması için vatandaşları da katkıda bulunmaya çağırdı. Özellikle yaz aylarında kötü bir koku ve görüntüye sebep olan çöplerin 20.00-22.00 saatleri arasında dışarıya çıkarılması için bir kampanya başlatıldı.



Çöp bırakma alanlarını sabunlu suyla yıkayarak kirli koku ve akıntıların önüne geçmeye çalışan Keçiören Belediyesi, "Çöpler Dışarı" sloganıyla başlattığı kampanya ile vatandaşlardan belediyenin temizlik hizmetlerine destek istedi. Çöplerin akşam 20.00-22.00 saatleri arasında dışarıya çıkarılması çağrısında bulunulan kampanya kapsamında 36 bin sticker dağıtıldı, 40 bin konuta el broşürü bırakıldı. Herkesin görebileceği yerlere pankartlar asıldı ve ayrıca kampanyayı teşvik amacıyla vatandaşlara çok sayıda limon kokulu çöp poşeti verildi.



Vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz



Hedeflerinin "Daha temiz bir Keçiören" olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Temizliği imanın parçası olarak kabul etmiş, kendisini ve çevresini temiz tutmakla yükümlü kişiler olarak evimize gösterdiğimiz özeni çevremize de gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın başlattığımız temizlik kampanyasına desteğini bekliyoruz. Ev ve iş yerlerimizde oluşan çöplerin sağlam çöp torbalarına konularak, akşam 20.00-22.00 saatleri arasında çıkarılmasını, konteyner bulunan semtlerde ise çöp konteynerlerine atılmasını istiyoruz. Temizlik ekiplerimiz, vatandaşlarımızın cadde ve sokaklarda gönül rahatlığıyla, huzurla gezebilmesi için her türlü önlemi alıyor. Vatandaşlarımızın da çöplerini belirlenen saatlerde dışarıya çıkarmaları temizlik çalışmalarına önemli bir katkı olacaktır" mesajını verdi. - ANKARA