Daha temiz bir Manisa için kanal temizlikleri devam ediyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisalıların yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor. İl genelindeki vatandaşların kanalizasyon hatlarından kaynaklı sorun yaşamamaları amacıyla MASKİ, ana kanal temizlik çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Şehzadeler ilçesine bağlı Arda Mahallesi'nde ana kanal temizlik bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Kanalizasyon Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sayesinde, özelikle yaz aylarında yaşanabilecek rahatsız edici koku ve sinek oluşumu riskinin önüne geçilerek vatandaşların rahat bir nefes alması sağlanacak.

"ÇALIŞMALARDAN MEMNUNUM"

Arda Mahallesi Muhtarı Adem Arslan, "Kanalizasyon temizlik çalışmaları yaz mevsiminin yaşandığı bugünlerde önemli bir çalışma. MASKİ Genel Müdürlüğünün çalışmalarından memnunum. Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler