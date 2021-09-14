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Daha temiz bir çevre için harekete geç

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Daha temiz bir çevre için harekete geç

14 EYLÜL 2021BASIN BÜLTENİDaha temiz bir çevre için harekete geçBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye genelinde eş zamanlı yapılacak olan çevre temizliği hareketine Mahalle Gönüllülerinin katılımıyla 'Otosansit Doğa Parkı'nı temizleyerek katkı sunacak.

14 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Daha temiz bir çevre için harekete geç

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye genelinde eş zamanlı yapılacak olan çevre temizliği hareketine Mahalle Gönüllülerinin katılımıyla 'Otosansit Doğa Parkı'nı temizleyerek katkı sunacak.

Bursa'nın daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanılabilir bir şehir olması amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde dünyanın en büyük çevre koruma kuruluşu olan 'Let's Do It! World NGO' işbirliğiyle Türkiye genelinde eş zamanlı yapılacak olan çevre temizle hareketine katkı sunacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Bursa'ya gönül vermiş Bursa Mahalle Gönüllüleri, 18 Eylül saat 10. 00'da Otosansit Doğa Parkı'nda buluşarak alanın temizliğini gerçekleştirecek. 7'den 70'e herkesin katılabileceği temizlik hareketine, tüm halkımız davetlidir.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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