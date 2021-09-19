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'DAHA TEMİZ BİR ADIYAMAN' İÇİN EL BİRLİĞİ YAPTILAR

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'DAHA TEMİZ BİR ADIYAMAN' İÇİN EL BİRLİĞİ YAPTILAR

'Dünya Temizlik Günü' dolayısıyla anlamlı bir farkındalığa imza atmak isteyen Adıyamanlılar, Let's do it' Türkiye'nin öncülüğünde gerçekleşen ve Belediyemizin de destekçileri arasında yer aldığı programda ellerine eldiven geçirerek, Ali Dağı mesire alanını pırıl pırıl yaptı.

'Dünya Temizlik Günü' dolayısıyla anlamlı bir farkındalığa imza atmak isteyen Adıyamanlılar, Let's do it' Türkiye'nin öncülüğünde gerçekleşen ve Belediyemizin de destekçileri arasında yer aldığı programda ellerine eldiven geçirerek, Ali Dağı mesire alanını pırıl pırıl yaptı.

18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Let's do it' Türkiye'nin öncülüğünde bir araya gelen bir çok STK temsilcisi, öğrenci ve gönüllü vatandaşlar anlamlı bir farkındalığa imza attı.

Dünya Temizlik Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ve Belediyemizin de en önemli destekçisi olduğu etkinlikte ilin en önemli sosyal alanlarından olan Ali Dağı mesire alanında çevre temizliği yapan 7'den 70'e her yaştan Adıyamanlı, herkese örnek oldu.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç ile Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Turgut'un da katılarak çöp topladığı etkinlikte doldurdukları poşetlerle anlamlı mesajlar veren gönüllüler, halkın çevreye karşı daha duyarlı olmasını istediler.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, katılımcılara teşekkür ederek, "Bugün 18 Eylül Dünya Temizlik Günü. Adıyaman'daki gönüllülerimizle birlikte ilimizin en büyük mesire alanlarından bir tanesi olan Ali Dağı'nda temizlik seferberliği gerçekleştirdik. Umarım ki sadece Adıyaman halkı değil, bütün dünya çevreyi kirletmeme konusunda biraz daha duyarlı olur. Farkındalık oluşturmak adına güzel bir etkinlik yaptık. Umarız bu farkındalık çalışması herkese örnek olur. Destek veren tüm STK'larımıza ve etkinliğe katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çevre temizliğinin sadece bugüne has olmaması gerektiğini söyleyen duyarlı vatandaşlar ise "Dünya Çevre Temizleme Günü olarak böyle bir etkinlik yaparak farkındalık oluşturmak istedik. Umarız bu farkındalık toplumumuza da örnek olur ve sadece bugüne has değil diğer günler için de bir umut olur" dedi.

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Haber: 'DAHA TEMİZ BİR ADIYAMAN' İÇİN EL BİRLİĞİ YAPTILAR - Haberler
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