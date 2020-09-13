Daha rahat yaşam hayaliyle Hindistan'a giden Pakistanlı Hindular umduklarını bulamadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Daha rahat yaşam hayaliyle Hindistan'a giden Pakistanlı Hindular umduklarını bulamadı

Daha iyi ekonomik şartlarda yaşamak için Hindistan'a giden 14 Pakistanlı Hindu, altı ayın ardından hayal kırıklığıyla Pakistan'a geri döndü.

Daha rahat yaşam hayaliyle Hindistan'a giden Pakistanlı Hindular umduklarını bulamadı
13.09.2020 14:23 | Son Güncelleme: 13.09.2020 14:26

Daha iyi ekonomik şartlarda yaşamak için Hindistan'a giden 14 Pakistanlı Hindu, altı ayın ardından hayal kırıklığıyla Pakistan'a geri döndü.

Pakistan'da yaşayan azınlık Hindu topluluğuna mensup 14 kişi adına, iki ülke sınırındaki Wagah'ta basına açıklama yapan aile büyükleri Kanhaya Lal ve Nanak Ram, daha iyi ekonomik şartlara sahip olmak umuduyla Hindistan'a gittiklerini ancak büyük zorluklar yaşadıklarını anlattı.

Lal, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, geçen ay Racastan eyaletinin Jodhpur kentinde kiralık bir çiftlik evinde ölü bulunan 11 Pakistanlı Hindu'dan çoğunun eğitimli olduğunu belirterek, "Hindistan'da dışarıdan gelenler için hiç şans yok." ifadesini kullandı.

Söz konusu kişilerin kötü koşullarda yaşadığını ve aşırı yoksulluk çektiğini aktaran Lal, ayrıca yaşamlarını tehdit eden tehlikeler bulunduğunu söyledi.

Lal, Jodhpur kentinde 28 binden fazla Pakistanlı Hindu'nun, ülkelerine dönmeyi beklediğini aktardı.

Hindistan, Aralık 2019'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gayrimüslimlerin hızla vatandaşlık almasına imkan tanıyan tartışmalı kanun çıkarmıştı.

Hindistan'da yürürlüğe giren kanun kapsamında özellikle söz konusu üç ülkede dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Angela Merkel Emmanuel Macron Erol Mütercimler Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Kanye West Ebru Şallı Fahriye Evcen
Spor Tamer Tuna Eddie Newton Malcolm Thomas Servet Yardımcı Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Ankara Antalya Polatlı Fırtına
Şu an buradasınız: Daha rahat yaşam hayaliyle Hindistan'a giden Pakistanlı Hindular umduklarını bulamadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 14:26:52. #1.15#
title