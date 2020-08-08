Daha önceden kavga ettiği kişileri arabadan inerken silahla yaraladı Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, kavga ettiği 2 kişiyi silahla yaraladı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, kavga ettiği 2 kişiyi silahla yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ergenekon Mahallesi Cahar Dudayev Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, asker kınasına giden H.D., F.Ö. ve T.Y. adlı kişiler, burada henüz bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kınaya katılanlar tarafları ayırdı.

Kına sonrası cadde üzerinde 01 ZM 668 Renault marka otomobilden inen H.D. ve F.Ö. adlı arkadaşa yolun karşı tarafından gelen T.Y. elinde pompalı tabir edilen av tüfeğiyle rast gele ateş etti. F.Ö. göğüs, karın ve bacak kısmında yara alırken arkadaşı H.D. hafif yara aldı. Yaralanan ve yere yıkılan F.Ö. arabaya bineceği sırada arkadaşı H.D. olay yerinde kaçtı. Yaralı F.Ö. otoparka girip araçların arasında saklandı. Elinde av tüfeğiyle gelen T.Y. silahı F.Ö. üzerine doğrulttuktan sonra öldürmekten vazgeçti. T.Y. olay yerinde silahıyla birlikte uzaklaşırken, F.Ö. yardım çağrılarına apartman sakinleri indi.

Hastaneye kaldırılan F.Ö.'nün hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, arkadaşı H.D. ayakta taburcu oldu. Olaydan sonra kaçan T.Y. devriye gezen bekçilere denk gelince bu sefer de tüfeği doğrultarak tehdit ederek kaçtı. Bekçiler tarafından kovalanan T.Y. Gaziler Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan T.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaralı şahsa ilk müdahaleyi yapan apartman sakini hemşir Ömer Kirazcık, olay gecesi balkon oturduklarını, 7-8 el silah sesi geldiğini belirterek, "Silah sesleri gelince balkon kenarında saklandık. Silah sesleri susunca aşağıya baktım bir kişi koşarak geliyor, arkasında bir kişi de pompalı silahla geldi. Yaralı şahıs araçlarımızın olduğu yere gizlemeye çalıştı kendini. Araçların olduğu yerde silahı dayadı galiba ateş etmedi. Sonra da kaçtı gitti. Vurulan çocuk 'Ambulans çağırın' diye bağırdı. Biz de hemen aşağıya indik, ilk müdahaleyi yaptık. Göğsünde, karnında ve bacaklarında kurşun vardı, tampon yaptık. Şuuru açık kalsın diye pozisyon verdik. Sonra ambulans geldi. Yaralıyı alıp gitti" dedi.

Saat 24.00 sıralarında silah sesleriyle yatakta uyandığını belirten apartman sakinlerinden Samet Bölükbaşı, "7-8 el silah sesi duydum, hemen balkona koştum. Bir arabanın kaçarak gittiğini gördüm. Bir şahsında elinde tüfekle otoparka girdiğini gördüm, yerde yatanda bir çocuk vardı. Üzerine silahı doğrulttu, ateş etti mi, etmedi mi tam olarak bilemiyorum. Arkasında kaçan arabanın peşinde koşarak gitti. Yerde yatan yaralıya apartman sakinlerimizdeki sağlık görevlisi arkadaşımız müdahale etti" şeklinde konuştu.

Olay anı apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı görüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA