Daha önce yere dökülüyordu, şimdi kilosu 100 TL'den satılıyor

Daha önce yere dökülüyordu, şimdi kilosu 100 TL'den satılıyorMERSİN'in Erdemli ilçesinde, erik ve badem çağlasının ardından 5 yıl öncesine kadar üreticiler tarafından yere dökülen kayısı çağlasının ilk hasadı gerçekleştirildi.

Daha önce yere dökülüyordu, şimdi kilosu 100 TL'den satılıyor

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, erik ve badem çağlasının ardından 5 yıl öncesine kadar üreticiler tarafından yere dökülen kayısı çağlasının ilk hasadı gerçekleştirildi. Daha önce seyreltme yapmak için çiftçiler tarafından toplandıktan sonra yerlere atılan kayısı çağlası, şimdilerde kilogramını 100 TL'den satılıyor.

Erdemli ilçesinde kayısı ağaçlarında seyreltme yapmak için çiftçiler tarafından toplandıktan sonra yerlere atılan kayısı çağlası, ekşi ve lezzetli tadı keşfedilince katma değeri yüksek meyveye dönüştü. Özellikle AŞ eren hamile kadınlar tarafından talep gören, havaların ısınması nedeniyle 20 gün önce hasadına başlanan kayısı çağlası, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlere gönderiliyor.

20 GÜN ÖNCE HASADI BAŞLADI

İlçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi'nde 3 dönüm örtü altında kayısı üreticiliği yapan İlyas Kil, Bu yıl havaların sıcak gitmesinden dolayı çağlalarımız 20 gün erken olgunlaştı. Daha önceleri çağlalarımızı satamıyorduk ve yere döküyorduk. Son 5 yıldır erik ve badem çağlası gibi kayısı çağlası da insanlar tarafından tüketilmeye başlandı. Çağlalarımızın ilk hasadını yapmanın sevincini yaşıyoruz. İlk hasadımızdan elde ettiğimiz ürünlerimizi kilosu 100 TL'den sattık. Ben bütün üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum dedi.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIYORErdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ise ilk kayısı çağlasının hasadına katılarak, üreticilere bol ve bereketli sezon diledi. Erdemli'de her geçen gün ürün çeşitliliği arttığını aktaran Şahin, Limon ve domates üreticiliği ile birlikte turfanda meyve yetiştiriciliğinde Erdemli artık Türkiye'de önde gelen ilçeler arasında yerini aldı. Sezonun ilk erik hasadını yapmamız ile birlikte normalde 20 gün sonra yapılması planlanan kayısı çağla hasadı bugün yapılıyor. Daha önceleri üreticilerimizin ağaçlarda seyreltme yapmak için yere döktükleri kayısı çağlaları artık vatandaşlarımız tarafından büyük rağbet görüyor. Son 5 yıldır artık kayısı çağlası da toplanarak satılıyor. Bu yıl ilk turfanda kayısı çağlasının kilosu 100 TL'den satıldı. Ben bütün üreticilerimize bol bereketli bir hasat sezonu diliyorum diye konuştu.

Üreticiler, topladıkları kayısı çağlalarını birer kilogramlık kaselere koyarak, tüketilmek üzere büyükşehirlere gönderiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı