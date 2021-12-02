Daha önce tabancayla yaralayan eski sevgilisi, bu kez de yüzünü usturayla kesti

ÇUKUROVA, ADANA (DHA) - ADANA'da, A.O. (33) adlı kadın, daha önce de kendisini tabancayla vurarak yaralayan eski sevgilisi S.B.'nin (31) usturalı saldırısına uğradı. Yüzüne 22 dikiş atılan kadın, "İlk silahlı saldırısından yara almadan kurtuldum. İkincisinde bacaklarıma 4 kurşun isabet etti, üçüncü saldırısında ise yüzümü kesti. Yıllardır şiddete maruz kalıyorum. Bir ilişkiyi istemediğim için ölmek istemiyorum" dedi.

Merkez Çukurova İlçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde yaşayan ev kadını A.O., 2017'de bir arkadaşı aracılığıyla S.B. ile tanıştı. İkili kısa sürede sevgili oldu. İddiaya göre madde ve alkol bağımlısı olan S.B. ilişkilerinin henüz başında kadına psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamaya başladı. Bu nedenle 5 ay sonra ilişkiyi bitiren A.O. eski sevgilisinden kurtulamadı. S.B., sırtına ve koluna kadının adını yazdırarak barışma ısrarına devam etti fakat A.O. bu teklifleri kabul etmedi.

Polis kaçan şüpheliyi arıyor.