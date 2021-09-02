Daha Önce Sızdırılan PlayStation Plus Eylül Ayı Oyunları Doğrulandı
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Daha Önce Sızdırılan PlayStation Plus Eylül Ayı Oyunları Doğrulandı

Daha Önce Sızdırılan PlayStation Plus Eylül Ayı Oyunları Doğrulandı
SaveButonu - Haberler | Gamegar

PlayStation Plus eylül ayı

Daha önce yapılan bir takım sızıntılarla ortaya çıkmış olan PlayStation Plus eylül ayı oyunları resmi olarak açıklandı.

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Daha önce yapılan bir takım sızıntılarla ortaya çıkmış olan PlayStation Plus eylül ayı oyunları resmi olarak açıklandı.

Sony'nin PlayStation oyuncularının hizmetine sunduğu aylık abonelik sistemi olan PlayStation Plus kullanıcılarına pek çok avantaj sunuyor. Özellikle online oyunları çevrimiçi bir biçimde oynamak için gerekli olan sistemin bir diğer dikkat çeken özelliği ise abonelerine her ay farklı oyunları ücretsiz olarak sunması. Dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilen sistemin her ay ücretsiz olarak sunduğu oyunlar da haliyle her ay merakla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde PlayStation Plus eylül ayı oyunları Sony tarafından resmi olarak açıklanmadan önce sızdırılmıştı. Şimdi ise o oyunlara Sony kanadından doğrulama geldi.

PlayStation Plus Eylül Ayı Oyunları Sızdırıldı

Gelen açıklamaya göre oyuncuların beğenisine sunulacak olan ilk yapım Hitman 2 olacak. 2018 yılında çıkışını gerçekleştirmiş olan başarılı yapım PS4 ve PS5 kullanıcıları tarafından ücretsiz bir biçimde deneyimlenebilecek. Hitman 2'nin yanı sıra PlayStation Plus kullanıcılarını bekleyen bir diğer yapım da Predator: Hunting Grounds. Bu yapım da tıpkı Hitman 2 gibi hem PS4 hem de PS5 kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak oynanabilecek. Her iki konsol için de ücretsiz olan bu yapımların ardından ise üçüncü oyunumuz olan Overcooked: All You Can Eat sadece PS5 sahibi PlayStation Plus kullanıcılarına sunulan bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Oyunların PlayStation Plus sistemi kullanıcılarının beğenisine sunulacağı tarih 7 Eylül, 5 Ekim tarihinde ise bu yapımlar yerlerini başka oyunlara bırakacaklar.

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Kaynak: SaveButonu

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