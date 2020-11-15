Daha önce mühürlenen dernek binasında kumara 196 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Daha önce mühürlenen dernek binasında kumara 196 bin lira ceza

15.11.2020 12:32 | Son Güncelleme: 15.11.2020 12:36
Daha önce mühürlenen dernek binasında kumara 196 bin lira ceza

ESKİŞEHİR'de, daha önce mühürlenen dernek binasında tombala oynarken yakalanan 45 kişiye, kumar oynadıkları ve koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 196 bin 875 lira ceza kesildi.

ESKİŞEHİR'de, daha önce mühürlenen dernek binasında tombala oynarken yakalanan 45 kişiye, kumar oynadıkları ve koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 196 bin 875 lira ceza kesildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi'nde, daha önce kumar oynandığı için mühürlenen dernekte yine kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla derneğe baskın yapan polis ekipleri, 45 kişiyi tombala oynarken yakaladı. Kimlik kontrolü yapılan 45 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer lira ve 'kumar oynamak'tan 1225'er lira olmak üzere toplam 196 bin 875 lira idari para cezası uygulandı. Dernekte yapılan aramada; tombala makinesinin yanı sıra 150 tombala kartı, tombala oyun yayını yapmak için kullanılan 2 LCD televizyon ve kamera düzeneği bulundu. Dernek başkanı M.D. hakkında ise 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' ile 'mühür bozmak'tan soruşturma açıldı. Dernek binası, zabıta ekiplerince yeniden mühürlendi.


Daha önce mühürlenen dernek binasında kumara 196 bin lira ceza
Daha önce mühürlenen dernek binasında kumara 196 bin lira ceza
Daha önce mühürlenen dernek binasında kumara 196 bin lira ceza
Daha önce mühürlenen dernek binasında kumara 196 bin lira ceza
Daha önce mühürlenen dernek binasında kumara 196 bin lira ceza
Daha önce mühürlenen dernek binasında kumara 196 bin lira ceza
Daha önce mühürlenen dernek binasında kumara 196 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Google'a 196 milyon 708 bin ceza
Google'a 196 milyon 708 bin ceza
5 bin liralık motosikletini, üzerine yatarak kullanan sürücüye 10 bin lira ceza
5 bin liralık motosikletini, üzerine yatarak kullanan sürücüye 10 bin lira ceza
Eskişehir'de kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 43 bin lira ceza
Eskişehir'de kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 43 bin lira ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Cevdet Yılmaz Mustafa Şentop Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Teoman Mert Fırat Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Fatih Terim Şenol Güneş Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Medya Kasım Çocuk İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Daha önce mühürlenen dernek binasında kumara 196 bin lira ceza - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 12:42:42. #1.15#
title