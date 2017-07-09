Daha Önce Hiç Görmediğiniz Bir Alet | Aç Rahatla

Bu alet gerçekten çok ilginç. Ningennaki isimli bu garip oyuncak ile birbirinize dokunarak karaoke cinsi müzik yapılıyor: ) Hayatımda gördüğüm en ilginç şeylerden biri diyebilirim bu oyuncak için. Ayrıca bu yeni konseptin adı Aç Rahatla ilginç ürünlerin kutu açılımları bu seride olacak: ) Umarım beğenirsiniz: )