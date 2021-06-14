Daha önce cinsel istismardan ceza alan Kick Boks antrenörü aynı suçtan beraat etti
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Daha önce cinsel istismardan ceza alan Kick Boks antrenörü aynı suçtan beraat etti

Daha önce cinsel istismardan ceza alan Kick Boks antrenörü aynı suçtan beraat etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da daha önce 4 kız çocuğuna istismarda bulunan ve 71 yıl hapis cezası alan Kick Boks antrenörü Yavuz Ö., 11 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Ankara'da daha önce 4 kız çocuğuna istismarda bulunan ve 71 yıl hapis cezası alan Kick Boks antrenörü Yavuz Ö., 11 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Çankaya ilçesindeki Kick Boks salonuna giden 4 kız çocuğuna istismarda bulunduğu gerekçesiyle 71 yıl hapis cezası alan Yavuz Ö., Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki aynı suçtan yargılandığı davadan beraat etti.

Cinsel istismara uğrayan çocukların olayı ailesine ver arkadaşlarına anlatması sonucu gözaltına alınan Yavuz Ö., 1 Nisan 2020 tarihinde 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklanmıştı. Hakkında 239 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Yavuz Ö., Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmada 'nitelikli cinsel istismar', 'cinsel istismar', 'cinsel taciz' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 71 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması sürerken 11 yaşındaki bir çocuğa da cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Yavuz Ö. hakkında ' çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan bir dava daha açıldı. Karar duruşmasında suçu ortaya çıkaracak maddi delil bulunmaması gerekçesiyle sanık olarak yargılanan Kick Boks antrenörü Yavuz Ö., beraat etti. Karara tepki gösteren avukatlar üst mahkemeye itirazda bulunacaklarını ve dosyanın takipçisi olacaklarını ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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